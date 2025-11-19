BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

    Comunas con corte de luz este jueves

    Estas son las comunas con corte de luz programado durante el jueves, 20 de noviembre:

    • Colina: desde las 10:30 a las 16:30 horas
    • Huechuraba: desde las 10:30 a las 16:30 horas
    • Huechuraba: desde las 10:30 a las 16:30 horas
    • Independencia: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • Las Condes: desde las 10:00 a las 14:30 horas
    • Providencia: desde las 10:00 a las 14:00 horas
    • La Reina: desde las 11:00 a las 17:00 horas
    • Peñalolén: desde las 11:00 a las 17:00 horas
    • Peñalolén: desde las 9:30 a las 14:30 horas
    • San Joaquín: desde las 10:00 a las 17:00 horas
    • Pedro Aguirre Cerda: desde las 9:00 a las 15:00 horas
    • La Cisterna: desde las 10:00 a las 17:00 horas
    • La Florida: desde las 9:30 a las 15:30 horas
    • La Florida: desde las 9:00 a las 15:00 horas
    • Maipú: desde las 9:00 a las 16:00 horas
    • Maipú: desde las 10:30 a las 16:30 horas

    El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

    Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos:

    • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
    • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
    • En la página enel.cl/clientes, donde se puede revisar el mapa de la Región Metropolitana y visualizar eventuales fallas o cortes programados.
    • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696.
    Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Cristián Araya descarta imputaciones en su contra en arista de trama bielorrusa

    Sindicato de pilotos de Latam anuncia fin de la huelga tras llegar a un acuerdo con la aerolínea

    Recuperan los cuerpos de cinco turistas fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    “El que se está moviendo firme por la Verónica (Sabaj) es Mauricio Silva”: la escucha de Yáber que salpica a otro supremo

    Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    4.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Diputado Cristián Araya descarta imputaciones en su contra en arista de trama bielorrusa
    Chile

    Diputado Cristián Araya descarta imputaciones en su contra en arista de trama bielorrusa

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Recuperan los cuerpos de cinco turistas fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    Sindicato de pilotos de Latam anuncia fin de la huelga tras llegar a un acuerdo con la aerolínea
    Negocios

    Sindicato de pilotos de Latam anuncia fin de la huelga tras llegar a un acuerdo con la aerolínea

    Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025

    Actas de la Fed revelan división interna y se enfría opción de un nuevo recorte de tasas en diciembre

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre
    Tendencias

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Cristóbal Campos barre con Michael Clark: “El mismo payaso que me echó del club; un títere más de los que ya sabemos”
    El Deportivo

    Cristóbal Campos barre con Michael Clark: “El mismo payaso que me echó del club; un títere más de los que ya sabemos”

    Sospechas con el VAR: la fuerte carta de reclamo de Rangers a la ANFP por el arbitraje ante San Marcos de Arica

    Logran su primer punto ATP: Bautista de la Peña y Thomas Menzel ganan en Santiago y aparecerán en el ranking mundial

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder
    Mundo

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?