SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este martes

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el martes, 16 de septiembre:

  • Huechuraba: desde las 09:00 a las 17:00 horas
  • Lo Barnechea: desde las 09:30 a las 10:30 horas
  • Lo Barnechea: desde las 11:30 a las 12:30 horas
  • Vitacura: desde las 10:00 a las 16:00 horas
  • Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas
  • Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas
  • Las Condes: desde las 15:30 a las 16:30 horas
  • Las Condes: desde las 10:30 a las 16:30 horas
  • Recoleta: desde las 11:00 a las 17:00 horas
  • Santiago: desde las 10:00 a las 17:00 horas
  • Peñalolén: desde las 09:30 a las 13:30 horas
  • Ñuñoa: desde las 10:30 a las 16:30 horas
  • Lo Espejo: desde las 10:00 a las 13:30 horas
  • Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas
  • La Florida: desde las 10:00 a las 17:00 horas
  • La Florida: desde las 10:00 a las 17:00 horas
  • La Florida: desde las 15:00 a las 18:00 horas
  • San Ramón: desde las 10:00 a las 17:30 horas
  • San Ramón: desde las 10:00 a las 17:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos:

  • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
  • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
  • En la página enel.cl/clientes, donde se puede revisar el mapa de la Región Metropolitana y visualizar eventuales fallas o cortes programados.
  • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696.
Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabineros confirma sustracción de 18 armas de fuego en robo a dependencias del Labocar

Su destino era República Dominicana: operación en San Antonio permite incautación de cerca de 850 kilos de marihuana

Canal 13 reduce sus pérdidas al primer semestre y firma destaca sus ingresos pese a no tener el Festival de Viña del Mar

Irregularidades en Seremi de Salud y Compin de Antofagasta: médicos inhabilitados para emitir licencias y reposos autoextendidos

Trump afirma que EE.UU. desbarató otra lancha que transportaba drogas desde Venezuela

Winter por su derrota en las primarias: “La identificación total con un gobierno tiene un peso y me pesó”

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

3.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

4.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Carabineros confirma sustracción de 18 armas de fuego en robo a dependencias del Labocar
Chile

Carabineros confirma sustracción de 18 armas de fuego en robo a dependencias del Labocar

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Su destino era República Dominicana: operación en San Antonio permite incautación de cerca de 850 kilos de marihuana

Canal 13 reduce sus pérdidas al primer semestre y firma destaca sus ingresos pese a no tener el Festival de Viña del Mar
Negocios

Canal 13 reduce sus pérdidas al primer semestre y firma destaca sus ingresos pese a no tener el Festival de Viña del Mar

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel

Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

Tragedia en el deporte: fallece seleccionado italiano de esquí tras grave accidente en La Parva
El Deportivo

Tragedia en el deporte: fallece seleccionado italiano de esquí tras grave accidente en La Parva

Duplantis consigue su tercer título mundial en el salto con garrocha con una histórica marca

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

Trump afirma que EE.UU. desbarató otra lancha que transportaba drogas desde Venezuela
Mundo

Trump afirma que EE.UU. desbarató otra lancha que transportaba drogas desde Venezuela

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse