Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes. Foto referencial de archivo

Enel anunció la suspensión de los cortes de luz que se encontraban programados en sectores acotados de la Región Metropolitana.

La compañía de electricidad mantenía informaciones vigentes para Lo Barnechea, Las Condes, Huechuraba, Recoleta, Quilicura, Renca, Ñuñoa, Santiago, Pudahuel, Maipú, Peñalolén y La Florida.

Sin embargo, se comunicó la interrupción de los próximos trabajos, ante el evento climatológico pronosticado para la Región Metropolitana durante este viernes, 22 de agosto.

“Para los próximos días, esta medida será evaluada e informada“, indica la firma en su sitio web, donde suele informar sobre los cortes en curso y trabajos programados.

Cómo anunciar un corte de luz

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: