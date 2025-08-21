Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM
La empresa de electricidad anunció la interrupción de los trabajos a realizar en las próximas horas.
Enel anunció la suspensión de los cortes de luz que se encontraban programados en sectores acotados de la Región Metropolitana.
La compañía de electricidad mantenía informaciones vigentes para Lo Barnechea, Las Condes, Huechuraba, Recoleta, Quilicura, Renca, Ñuñoa, Santiago, Pudahuel, Maipú, Peñalolén y La Florida.
Sin embargo, se comunicó la interrupción de los próximos trabajos, ante el evento climatológico pronosticado para la Región Metropolitana durante este viernes, 22 de agosto.
“Para los próximos días, esta medida será evaluada e informada“, indica la firma en su sitio web, donde suele informar sobre los cortes en curso y trabajos programados.
Cómo anunciar un corte de luz
Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos:
- A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
- Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google Play, App Store y AppGallery.
- En la página enel.cl/clientes, donde se puede revisar el mapa de la Región Metropolitana y visualizar eventuales fallas o cortes programados.
- A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696.
