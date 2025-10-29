Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este jueves

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el jueves, 30 de octubre:

Quilicura: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Lo Barnechea: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Vitacura: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Conchalí: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Independencia: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Reina: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Ñuñoa: desde las 10:00 a las 17:00 horas en el sector azul (sector verde corresponde a corte del miércoles)

Estación Central: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 17:00 horas

La Florida: desde las 11:30 a las 15:30 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: