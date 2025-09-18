Parada Militar 2025: revisa en qué calles habrán desvíos

Este viernes 19 de septiembre se realizará la Parada Militar en el Parque O’Higgins de Santiago, Región Metropolitana.

Con ello, se realizarán desvíos a partir de las 07:00 de la mañana de este viernes.

Las restricciones de tránsito se harán en el perímetro del Parque O’Higgins y el Club Hípico en la comuna de Santiago.

Además, no podrán transitar vehículos particulares ni públicos en las siguientes calles: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, Av. España, Avenida Blanco Encalada, San Alfonso, Centenario, Isabel Riquelme, San Diego, Tarapacá y Lord Cochrane.

De acuerdo al Ministerio de Transportes, todos los desvíos de tránsito se efectuarán en este cuadrante y podrían tener modificaciones de acuerdo al comportamiento del flujo vehicular.

Así también, los residentes de las zonas del interior de los perímetros podrán ingresar con acreditación del domicilio.

Cabe destacar que el desfile partirá a las 11:00 horas en el Parque O’Higgins, en un evento que se extenderá por más de dos horas y en el que se estima la participación de casi 8.000 soldados.