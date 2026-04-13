SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del domingo 12 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Meganoticias

    A diario la empresa Ibope elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del domingo 12 de abril de 2026

    Estos son los programas más vistos el domingo 12 de abril, según el rating de televisión abierta elaborado por Ibope.

    1. Meganoticias Prime Domingo
    2. 133 Atrapados por la Realidad
    3. CHV Noticias Central
    4. Teletrece
    5. Sabingo (B) / Secretos del Pacífico
    6. Fiebre de Baile
    7. CHV Noticias Tarde
    8. Cultura 13 / Lugares que Hablan (R)
    9. 24 Horas Central Domingo
    10. Meganoticias Actualiza Domingo
    Rating 12 de abril. Foto: Ibope

    De acuerdo a Ibope, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Ibope en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller

    En medio de diferencias en RN: Balladares apuesta por apoyar “con el mayor de los convencimientos” la megarreforma de Kast

    Gobierno ya definió a nuevo presidente del directorio de Codelco y no descarta cambios ejecutivos en Novandino Litio

    Bci pide la quiebra de cadena de gimnasios Energy Fitness Club por incumplir acuerdo de reorganización

    Detienen a dos sujetos que utilizaban retroexcavadora para cubrir zanjas en Colchane

    Precios de internet en Chile son mucho más bajos en Argentina o Perú y 5G ya supera los 10 millones de conexiones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Rating del domingo 12 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 12 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    En medio de diferencias en RN: Balladares apuesta por apoyar “con el mayor de los convencimientos” la megarreforma de Kast
    Chile

    En medio de diferencias en RN: Balladares apuesta por apoyar “con el mayor de los convencimientos” la megarreforma de Kast

    Detienen a dos sujetos que utilizaban retroexcavadora para cubrir zanjas en Colchane

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller
    Negocios

    Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller

    Gobierno ya definió a nuevo presidente del directorio de Codelco y no descarta cambios ejecutivos en Novandino Litio

    Bci pide la quiebra de cadena de gimnasios Energy Fitness Club por incumplir acuerdo de reorganización

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio
    Tendencias

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Qué se sabe de “Ghost Murmur”, la tecnología que la CIA presuntamente utilizó para encontrar al piloto de EEUU en Irán

    “Mediocres”: el nuevo dardo de Javier Castrilli contra el arbitraje chileno
    El Deportivo

    “Mediocres”: el nuevo dardo de Javier Castrilli contra el arbitraje chileno

    ¿En que posición quedó? El notable ascenso de Christian Garin que lo vuelve a dejar en el Top 100 del ranking ATP

    ¿Puede ir al Mundial? Qué viene para la Roja Sub 17 tras caer ante Ecuador en el Sudamericano

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino
    Cultura y entretención

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz
    Mundo

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz

    Trump, Putin… Zelensky: Los perdedores y los ganadores de las elecciones que pusieron fin a la era Orbán en Hungría

    Rusia confirma que ha retomado los ataques contra Ucrania tras el fin de la tregua decretada por la Pascua

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones