VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Elecciones. Foto referencial JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del jueves 11 de diciembre de 2025

    Estos son los programas más vistos el jueves 11 de diciembre, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Franja Política
    2. Reunión de Superados
    3. Detrás del Muro
    4. El Jardín de Olivia
    5. Aguas de Oro
    6. Meganoticias Prime
    7. CHV Noticias Central
    8. Teletrece
    9. Leyla
    10. El Jardín de Olivia (Resumen)
    Rating 11 de diciembre. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Consorcio podría convertirse en el tercer accionista de ABC

    Proyecto Volta de US$2.500 millones recibe aprobación ambiental: comenzaría producción de amoniaco verde en 2029

    Lo más leído

    1.
    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    2.
    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    3.
    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal
    Chile

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Tras acusaciones de Monsalve: gobierno apunta a que “cualquier situación que se quiera plantear”, están las instituciones para hacerlo

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería
    Negocios

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026
    El Deportivo

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad
    Mundo

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor