OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Elecciones. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del jueves 6 de noviembre de 2025

    Estos son los programas más vistos el jueves 6 de noviembre, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Franja Política (Noche)
    2. Fran Política (Tarde)
    3. Reunión de Superados
    4. Aguas de Oro
    5. El Jardín de Olivia
    6. Detrás del Muro
    7. El Jardín de Olivia (Resumen)
    8. Corazón Negro
    9. Meganoticias Prime
    10. Leyla
    Rating 6 de noviembre. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras permanecer casi un año cerrado: Palacio Falabella reabre sus puertas al público

    CFA critica las causales de Hacienda para cambiar meta fiscal y advierte riesgos que deuda supere el 45% del PIB

    Acreedores de Corona fichan a KPMG por eventual menoscabo patrimonial previo a su quiebra

    Corte Suprema confirma multa contra BancoEstado por no restituir fondos en fraude de tarjetas

    Marcel y polémica por glosa republicana: “La inventé yo (...) Era una época en que los ingresos eran muy abundantes”

    Trama bielorrusa parte V: Fiscalía revela un tercer soborno millonario a Vivanco en oficinas de abogados Vargas y Lagos

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    3.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    4.
    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    5.
    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Tras permanecer casi un año cerrado: Palacio Falabella reabre sus puertas al público
    Chile

    Tras permanecer casi un año cerrado: Palacio Falabella reabre sus puertas al público

    Trama bielorrusa parte V: Fiscalía revela un tercer soborno millonario a Vivanco en oficinas de abogados Vargas y Lagos

    Sondeo Descifra: 90% está a favor de una ley que penalice denuncias falsas en casos de delitos sexuales

    CFA critica las causales de Hacienda para cambiar meta fiscal y advierte riesgos que deuda supere el 45% del PIB
    Negocios

    CFA critica las causales de Hacienda para cambiar meta fiscal y advierte riesgos que deuda supere el 45% del PIB

    Acreedores de Corona fichan a KPMG por eventual menoscabo patrimonial previo a su quiebra

    Corte Suprema confirma multa contra BancoEstado por no restituir fondos en fraude de tarjetas

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago
    Tendencias

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Se cae la Terraza VIP de Huachipato: las razones que impedirán ocupar la llamativa localidad ante Audax Italiano
    El Deportivo

    Se cae la Terraza VIP de Huachipato: las razones que impedirán ocupar la llamativa localidad ante Audax Italiano

    Supera a la Bundesliga: la MLS consolida el “efecto Messi” y se acerca a cifras de la Premier League

    Manuel Pellegrini se lanza contra la “Ley Wenger” y propone revolucionario cambio al reglamento del fútbol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    “La Voz de los 80″ llega a disquerías con la mejor versión de sonido en Vinilo: remasterizado en Abbey Road
    Cultura y entretención

    “La Voz de los 80″ llega a disquerías con la mejor versión de sonido en Vinilo: remasterizado en Abbey Road

    Dani Ride después de Viña: “Si tengo que ser la primera piedra para iniciar un debate, no me incomoda”

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    Japón despliega tropas del Ejército para combatir creciente ola de ataques mortales de osos
    Mundo

    Japón despliega tropas del Ejército para combatir creciente ola de ataques mortales de osos

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego