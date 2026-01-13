SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Reunión de Superados. Foto: Mega

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del lunes 12 de enero de 2026

    Estos son los programas más vistos el lunes 12 de enero, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Reunión de Superados
    2. Fiebre de Baile
    3. El Jardín de Olivia
    4. Mundos Opuestos
    5. 24 Horas Central
    6. Teletrece
    7. CHV Noticias Central
    8. Dale Play
    9. Aguas de Oro
    10. El Jardín de Olivia (Resumen)
    Rating 12 de enero. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Inflación en Estados Unidos cerró el 2025 en línea con lo esperado por el mercado

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    La obra brasileña de Teatro a Mil que revive a Roberto Bolaño: “Queríamos evitar cualquier heroización desmedida”

    Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast

    Fatal accidente en Arica: colisión entre bus y camión deja dos fallecidos y nueve lesionados

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    3.
    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast
    Chile

    Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fatal accidente en Arica: colisión entre bus y camión deja dos fallecidos y nueve lesionados

    Inflación en Estados Unidos cerró el 2025 en línea con lo esperado por el mercado
    Negocios

    Inflación en Estados Unidos cerró el 2025 en línea con lo esperado por el mercado

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    Telefónica sella alianza con OpenAI y ofrecerá ChatGPT Plus gratis por seis meses a clientes de Movistar

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos
    Tendencias

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    “Infundado y malicioso”: Atlético Mineiro responde con dureza a Palestino tras intervención en traspaso de Lucas Assadi
    El Deportivo

    “Infundado y malicioso”: Atlético Mineiro responde con dureza a Palestino tras intervención en traspaso de Lucas Assadi

    Chaleco López brilla en el Dakar al quedarse con la novena etapa de la competencia

    Manuel Pellegrini repasa a Florentino Pérez tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    La obra brasileña de Teatro a Mil que revive a Roberto Bolaño: “Queríamos evitar cualquier heroización desmedida”
    Cultura y entretención

    La obra brasileña de Teatro a Mil que revive a Roberto Bolaño: “Queríamos evitar cualquier heroización desmedida”

    At Folsom Prison: la oda de Johnny Cash a los reclusos y a sus propias penurias

    De Matapanki a Roberto Parra: guía con películas para ver en Ñuble Cine 2026

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis
    Mundo

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

    Dinamarca confirma una reunión en la Casa Blanca para tratar el tema de Groenlandia

    Sondeo global muestra señales de optimismo económico y de alerta en programas sociales en Chile

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender