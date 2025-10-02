SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

Equipo de GrowthPor 
Equipo de Growth
Reunión de Superados. Foto: Mega

A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

El rating del miércoles 1 de octubre de 2025

Estos son los programas más vistos el miércoles 1 de octubre, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

  1. Reunión de Superados
  2. CHV Noticias Central
  3. Aguas de Oro
  4. Mundial Sub 20 / Argentina - Australia
  5. Mundos Opuestos
  6. El Jardín de Olivia
  7. Teletrece
  8. Meganoticias Prime
  9. Top Chef VIP Chile
  10. Corazón Negro
Rating 1 de octubre. Foto: Kantar Ibope Media.

De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

“La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

“Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

Lee también:

Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La acotada alza de recurso que tendrá el SII en el presupuesto 2026

Boric y caso de Julia Chuñil: “Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”

Beneficios estatales por litio: comunidad indígena Colla Pai Ote acusa “fraude” de aquellas que no son de los territorios

Fondos generacionales: Valente ve amenaza a independencia del BC y critica llegada de Eyzaguirre a Consejo Técnico

UDI acude a Contraloría por eventual falta de Boric a principio de prescindencia en cadena nacional de Presupuesto

Región de Valparaíso evacúa zona costera en simulacro masivo por terremoto y tsunami

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

5.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Boric y caso de Julia Chuñil: “Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”
Chile

Boric y caso de Julia Chuñil: “Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”

UDI acude a Contraloría por eventual falta de Boric a principio de prescindencia en cadena nacional de Presupuesto

Región de Valparaíso evacúa zona costera en simulacro masivo por terremoto y tsunami

La acotada alza de recurso que tendrá el SII en el presupuesto 2026
Negocios

La acotada alza de recurso que tendrá el SII en el presupuesto 2026

Beneficios estatales por litio: comunidad indígena Colla Pai Ote acusa “fraude” de aquellas que no son de los territorios

Fondos generacionales: Valente ve amenaza a independencia del BC y critica llegada de Eyzaguirre a Consejo Técnico

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

El inesperado encuentro de Claudio Bravo con Marc-André ter Stegen en la Champions League
El Deportivo

El inesperado encuentro de Claudio Bravo con Marc-André ter Stegen en la Champions League

Alejandro Tabilo avanza con solidez en el Masters de Shanghái

Revive la victoria de Alejandro Tabilo sobre Marcos Giron en el Masters de Shanghái

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá
Cultura y entretención

De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá

“La cometierra”: Natalia Lafourcade sorprende con nuevo sencillo

La artista chilena Rubio debuta en el Tiny Desk: “Nunca había cantado así en mi vida”

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg
Mundo

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg

Francia: nueva jornada de movilización contra las medidas de austeridad del gobierno

Rusia y Ucrania intercambian 370 prisioneros de guerra en un nuevo canje tras el pacto de Estambul

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta