Roger Waters en Chile 2023: ¿A qué hora comienza la venta de entradas?

Se confirmó el regreso de Roger Waters a Chile con un concierto para 2023, lo que se denomina su gira de despedida, que promete ser un espectáculo con grandes éxitos de Pink Floyd.

El músico volverá a suelo nacional en el marco de su tour This is not a drill, en el que se podrá disfrutar de emblemáticas canciones de los discos The wall, The dark side of de Moon, Wish you were here y Animals.

La gira sudamericana ya tiene anunciadas sus primeras fechas, con una en nuestro país, además de Uruguay y Argentina, y se trata de un espectáculo de 20 temas clásicos de Pink Floyd y Roger Waters.

Se podrá disfrutar de Us and them, Confortably Numb, Wish you were here y Is this the life we really want? Además, en el marco del show en vivo, el artista estrenará una nueva canción, The bar.

Roger Waters, voz principal, guitarra, bajo y piano, estará acompañado por Jonathan Wilson, guitarra y voz; Dave Kilminster, guitarra y voz; Jon Carin, teclados, guitarra y voz; Gus Seyffert, bajo y voz; Robert Walter, teclados; Joey Waronker, batería; Shanay Johnson, voz; Amanda Belair, voz y Seamus Blake, saxofón.

¿Cuándo es el concierto de Roger Waters en Chile?

Roger Waters tendrá su concierto en Chile el sábado 25 de noviembre. El recinto para la cita es el Estadio Monumental de Santiago.

Gira de Roger Waters. Foto: DG Medios.

¿Cuándo es la venta de entradas?

La compra de entradas para la fecha de Roger Waters en Chile 2023 comenzará con la preventa el martes 9 de mayo, a partir de las 11:00 horas, en Ticketmaster.cl.

Se ofrecerá un 20% de descuento en los tickets de manera exclusiva a clientes de Entel, pagando con Tarjetas Scotia o afiliados a Caja Los Héroes, con la posibilidad de adquirir máximo cuatro unidades por compra.

Más tarde se dará inicio a la venta general, el jueves 11 de mayo a la 11:01 horas.

¿Cuáles son los precios para ver a Roger Waters?