Se mantiene combate al incendio forestal en Melipilla: Conaf reporta más de 100 hectáreas afectadas

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un nuevo reporte respecto a la evolución del incendio localizado en Melipilla, Región Metropolitana.

La emergencia fue declarada el sábado por la tarde, a raíz del combate del siniestro denominado “Culiprán 2″. Para este domingo, en el reciente reporte del organismo, el incendio se mantenía en combate.

Al respecto, desde la Conaf indicaron que la superficie afectada preliminarmente abarca 114 hectáreas .

Por lo mismo, en la zona se mantienen dos helicópteros, un avión cisterna, siete brigadas, seis técnicos, un puesto de mando y personal de Bomberos.