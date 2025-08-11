SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de GrowthPor 
Equipo de Growth
Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

07:10 horas

Sismo de magnitud 4.6, con epicentro a 55 km al norte de Calama y a una profundidad de 151 km.

05:12 horas

Sismo de magnitud 3.4, con epicentro a 59 km al este de Socaire y a una profundidad de 232 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Lee también:

Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trágico incendio en Talca deja una madre y sus tres hijos fallecidos

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

Inversión y comunicación con el mercado: el plan de la gigante logística DHL para duplicar su operación en Chile en cinco años

Folkston, la ciudad que tendrá el centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos

“Regulación excesiva”: el informe del economista Hermann González que cuestiona a la CMF en disputa con la banca por directores

Estudio revela que han aumentado ataques de Rusia a Ucrania desde que Trump volvió al poder

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Homicidio frustrado en La Pintana: dos hermanos fueron atacados mientras celebraban un cumpleaños
Chile

Homicidio frustrado en La Pintana: dos hermanos fueron atacados mientras celebraban un cumpleaños

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Todos contra Kast? Kaiser sube el tono por segunda vuelta de 2021 y Matthei insiste en distanciarse de republicanos

“Regulación excesiva”: el informe del economista Hermann González que cuestiona a la CMF en disputa con la banca por directores
Negocios

“Regulación excesiva”: el informe del economista Hermann González que cuestiona a la CMF en disputa con la banca por directores

Inversión y comunicación con el mercado: el plan de la gigante logística DHL para duplicar su operación en Chile en cinco años

Barómetro Unab: se frena la recuperación de la economía en julio tras dos meses positivos

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina
Tendencias

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina

“Podría morir hoy”: el turista español que probó el completo chileno y quedó fascinado

Cómo China está luchando contra un virus transmitido por un mosquito

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026
El Deportivo

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026

“No corresponde”: Aníbal Mosa revela conversación con Jorge Almirón por sus constantes expulsiones

Mito Pereira se aferra a la permanencia en el LIV Golf: “Mi confianza está mejor que antes”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado
Mundo

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

Estudio revela que han aumentado ataques de Rusia a Ucrania desde que Trump volvió al poder

Folkston, la ciudad que tendrá el centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?