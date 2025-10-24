SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de GrowthPor 
Equipo de Growth
Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

02:56 horas

Sismología reportó un sismo de magnitud 2.9 a 49 km al oeste de Quintero. El movimiento fue registrado a una profundidad de 44 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Lee también:

Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hamas dice que las palabras de Trump contra la anexión de Cisjordania por parte de Israel son “positivas”

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas)

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”

Petro insta a Estados Unidos a que disminuya el consumo de droga “y lea más a Gabriel García Márquez”

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

3.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

4.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

5.
Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Servicios

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

ME-O afirma que el próximo lunes presentará una denuncia tras ser absuelto en caso SQM

Fallece hombre tras ser baleado en Recoleta: agresor descendió de automóvil y abrió fuego

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco
Negocios

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Rodrigo Castillo y error en cuentas de luz: “Los clientes están obligados a pagar ese sobrecosto, pero no lo han pagado todavía”

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención
Tendencias

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas)

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Tiago Nunes brilla en Ecuador: Liga de Quito golea a Palmeiras y sueña con la final de la Libertadores
El Deportivo

Tiago Nunes brilla en Ecuador: Liga de Quito golea a Palmeiras y sueña con la final de la Libertadores

Regreso triunfal: Christian Garin debuta con una sólida victoria en Costa do Sauipe

Gustavo Álvarez revela diálogo clave para igualar ante Lanús: “En el 0-2 estaba convencido de que no lo íbamos a perder”

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”
Cultura y entretención

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

Hamas dice que las palabras de Trump contra la anexión de Cisjordania por parte de Israel son “positivas”
Mundo

Hamas dice que las palabras de Trump contra la anexión de Cisjordania por parte de Israel son “positivas”

Petro insta a Estados Unidos a que disminuya el consumo de droga “y lea más a Gabriel García Márquez”

Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de 130 drones rusos y asegura haber interceptado más de 70 aparatos

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales