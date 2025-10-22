Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins
El movimiento telúrico ocurrió a las 00.18 de este miércoles.
Un sismo de menor intensidad se registró esta madrugada en la zona central de Chile.
De acuerdo al informe del Centro Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 4,0.
El epicentro se situó 13 kilómetros al noreste de Melipilla.
El hipocentro, en tanto, se localizó a una profundidad de 74 kilómetros.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el sismo fue percibido en las regiones Metropolitana y de O’Higgins.
Las intensidades (Mercalli) registradas son las siguientes:
Región Metropolitana de Santiago
Santiago: III
San José de Maipo: III
Curacaví: III
Melipilla: III
Independencia: III
El Monte: III
Isla de Maipo: III
Macul: II
Región del Libertador Bernardo O’Higgins
Rancagua: IV
Machalí: IV
Mostazal: IV
Olivar: IV
Coltauco: III
Doñihue: III
Graneros: III
Rengo: III
