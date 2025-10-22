SUSCRÍBETE
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

El movimiento telúrico ocurrió a las 00.18 de este miércoles.

Por 
Luis Cerda

Un sismo de menor intensidad se registró esta madrugada en la zona central de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 00.18 de este miércoles.

De acuerdo al informe del Centro Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 4,0.

El epicentro se situó 13 kilómetros al noreste de Melipilla.

El hipocentro, en tanto, se localizó a una profundidad de 74 kilómetros.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el sismo fue percibido en las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

Las intensidades (Mercalli) registradas son las siguientes:

Región Metropolitana de Santiago

Santiago: III

San José de Maipo: III

Curacaví: III

Melipilla: III

Independencia: III

El Monte: III

Isla de Maipo: III

Macul: II

Región del Libertador Bernardo O’Higgins

Rancagua: IV

Machalí: IV

Mostazal: IV

Olivar: IV

Coltauco: III

Doñihue: III

Graneros: III

Rengo: III

