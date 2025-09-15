Marques de Casa Concha presenta “Noble Blend”, un ensamblaje de tradición y excelencia

Víctor Chavez, coordinador retail de El Mundo del Vino; Marcelo Papa, director técnico de Enología de Concha y Toro; Héctor Vergara, máster sommelier y socio fundador de El Mundo del Vino y Cavas Reunidas y Mariana Martinez, sommelier y editora de WIP.cl.

Noble Blend busca sorprender a los amantes del vino con la expresión de dos terroirs icónicos de Chile. “La idea fue crear un vino que sorprendiera a los amantes de ambas cepas, reuniendo en una botella la esencia más pura de cada origen”, destacó Marcelo Papa, director técnico de Enología de Concha y Toro.

De intenso color rubí, presenta notas de frutas rojas y negras, taninos suaves y elegantes.

Marques de Casa Concha presenta “Noble Blend” Javier Brzovic, jefe de Comunicaciones de Marques de Casa Concha; María Ignacia Tapia, Senior Brand Manager de Marques de Casa Concha; Bárbara Le-Bert, gerente de Marketing de Marques de Casa Concha, y Marcelo Papa, director técnico de Enología de Concha y Toro.

Marques de Casa Concha presenta “Noble Blend” Soledad Onetto.

Marques de Casa Concha presenta “Noble Blend” Javier Brzovic, jefe de Comunicaciones de Marques de Casa Concha, y Franziska Rosner.

Marques de Casa Concha presenta “Noble Blend” Pablo Márquez, director de Sonar, Play y Radio13c.