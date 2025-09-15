Marques de Casa Concha presenta “Noble Blend”, un ensamblaje de tradición y excelencia
Su nueva apuesta está compuesta por 60% Carmenere de Peumo y 40% Cabernet Sauvignon del Valle del Maipo.
Noble Blend busca sorprender a los amantes del vino con la expresión de dos terroirs icónicos de Chile. “La idea fue crear un vino que sorprendiera a los amantes de ambas cepas, reuniendo en una botella la esencia más pura de cada origen”, destacó Marcelo Papa, director técnico de Enología de Concha y Toro.
De intenso color rubí, presenta notas de frutas rojas y negras, taninos suaves y elegantes.
