Aguas Andinas inaugura 46 plazas de agua en 21 comunas como respuesta urbana a las altas temperaturas

En la antesala del verano y tras el cierre del año escolar, Aguas Andinas dio inicio oficial a la operación de 46 plazas de agua distribuidas en 21 comunas de la Región Metropolitana, una iniciativa que se desplegará durante toda la temporada estival 2025–2026 y que apunta a mitigar los efectos del calor extremo, ofreciendo alternativas seguras de recreación para niños, niñas y sus familias. El lanzamiento se realizó este miércoles en la comuna de Estación Central y fue encabezado por el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, junto al alcalde de la comuna, Felipe Muñoz. En la instancia, las autoridades destacaron el rol de estos espacios como infraestructura urbana de uso comunitario, especialmente en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas asociado al cambio climático.

De las 46 plazas habilitadas esta temporada, tres cuentan con diseño inclusivo —ubicadas en Estación Central, Cerro Navia y Conchalí—, incorporando criterios de accesibilidad universal y reforzando un enfoque de equidad en el acceso al espacio público. La iniciativa suma además tres nuevas comunas al programa: Quilicura, El Bosque y San Ramón, ampliando su cobertura territorial.

Las plazas de agua operan entre las 11:00 y las 19:00 horas, en coordinación con los municipios y las juntas de vecinos, y forman parte de un programa que Aguas Andinas impulsa desde hace más de 15 años, con la única interrupción registrada durante la pandemia. Tras retomar su funcionamiento en 2024, la iniciativa vuelve a consolidarse como una respuesta urbana frente a las olas de calor que se proyectan para la Región Metropolitana.

“Estamos convencidos de la importancia de fortalecer la conexión ciudadana y de aportar directamente a una mejor calidad de vida. Las plazas de agua son parte de ese compromiso y se suman a otras iniciativas abiertas a la comunidad, como la apertura del Embalse El Yeso, la Laguna Negra y la Casa del Agua en Aguas de Ramón, orientada a la educación sobre el ciclo del agua y su uso responsable”, señaló Eugenio Rodríguez, subrayando que estos espacios permiten a las familias refrescarse de manera segura y controlada durante los periodos de mayor calor.

Desde el ámbito local, el alcalde de Estación Central destacó el impacto social de la iniciativa. “Estas plazas no solo ofrecen un espacio de recreación segura, sino que también actúan como verdaderos refugios climáticos, ayudando a reducir la temperatura y a recuperar el espacio público para la comunidad. Además, contar con un diseño inclusivo es una señal concreta de que estos espacios están pensados para todas las personas”, afirmó, haciendo un llamado al uso responsable y al cuidado comunitario de la infraestructura.

La valoración de los vecinos fue unánime. Rosa León, residente del sector desde hace más de dos décadas, destacó el aporte de la plaza como espacio de encuentro barrial y alivio frente a las altas temperaturas. En la misma línea, Luvenia Soto valoró la posibilidad de ofrecer a niños y niñas una alternativa recreativa al aire libre, alejándolos del uso intensivo de pantallas durante las horas de mayor calor.

La habilitación de las plazas de agua es gestionada por la Dirección Territorial de Aguas Andinas, mediante un trabajo conjunto con los municipios y las comunidades locales. La apertura de cada recinto requiere autorización municipal y prioriza sectores con menor disponibilidad de áreas verdes, reforzando el acceso equitativo a espacios públicos de calidad durante el verano.

Con esta iniciativa, Aguas Andinas busca consolidar una red de espacios urbanos que, además de su función recreativa, contribuyan a enfrentar los desafíos de adaptación al cambio climático y a mejorar la calidad de vida en la ciudad, particularmente en los territorios más expuestos a las olas de calor.

Plazas de Agua – Verano 2025–2026