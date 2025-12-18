Aguas Andinas inaugura 46 plazas de agua en 21 comunas como respuesta urbana a las altas temperaturas
La iniciativa —que se extenderá durante el verano 2025–2026— busca ofrecer espacios seguros de recreación y encuentro comunitario en sectores con menor disponibilidad de áreas verdes, incorporando además criterios de inclusión y equidad territorial.
En la antesala del verano y tras el cierre del año escolar, Aguas Andinas dio inicio oficial a la operación de 46 plazas de agua distribuidas en 21 comunas de la Región Metropolitana, una iniciativa que se desplegará durante toda la temporada estival 2025–2026 y que apunta a mitigar los efectos del calor extremo, ofreciendo alternativas seguras de recreación para niños, niñas y sus familias. El lanzamiento se realizó este miércoles en la comuna de Estación Central y fue encabezado por el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, junto al alcalde de la comuna, Felipe Muñoz. En la instancia, las autoridades destacaron el rol de estos espacios como infraestructura urbana de uso comunitario, especialmente en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas asociado al cambio climático.
De las 46 plazas habilitadas esta temporada, tres cuentan con diseño inclusivo —ubicadas en Estación Central, Cerro Navia y Conchalí—, incorporando criterios de accesibilidad universal y reforzando un enfoque de equidad en el acceso al espacio público. La iniciativa suma además tres nuevas comunas al programa: Quilicura, El Bosque y San Ramón, ampliando su cobertura territorial.
Las plazas de agua operan entre las 11:00 y las 19:00 horas, en coordinación con los municipios y las juntas de vecinos, y forman parte de un programa que Aguas Andinas impulsa desde hace más de 15 años, con la única interrupción registrada durante la pandemia. Tras retomar su funcionamiento en 2024, la iniciativa vuelve a consolidarse como una respuesta urbana frente a las olas de calor que se proyectan para la Región Metropolitana.
“Estamos convencidos de la importancia de fortalecer la conexión ciudadana y de aportar directamente a una mejor calidad de vida. Las plazas de agua son parte de ese compromiso y se suman a otras iniciativas abiertas a la comunidad, como la apertura del Embalse El Yeso, la Laguna Negra y la Casa del Agua en Aguas de Ramón, orientada a la educación sobre el ciclo del agua y su uso responsable”, señaló Eugenio Rodríguez, subrayando que estos espacios permiten a las familias refrescarse de manera segura y controlada durante los periodos de mayor calor.
Desde el ámbito local, el alcalde de Estación Central destacó el impacto social de la iniciativa. “Estas plazas no solo ofrecen un espacio de recreación segura, sino que también actúan como verdaderos refugios climáticos, ayudando a reducir la temperatura y a recuperar el espacio público para la comunidad. Además, contar con un diseño inclusivo es una señal concreta de que estos espacios están pensados para todas las personas”, afirmó, haciendo un llamado al uso responsable y al cuidado comunitario de la infraestructura.
La valoración de los vecinos fue unánime. Rosa León, residente del sector desde hace más de dos décadas, destacó el aporte de la plaza como espacio de encuentro barrial y alivio frente a las altas temperaturas. En la misma línea, Luvenia Soto valoró la posibilidad de ofrecer a niños y niñas una alternativa recreativa al aire libre, alejándolos del uso intensivo de pantallas durante las horas de mayor calor.
La habilitación de las plazas de agua es gestionada por la Dirección Territorial de Aguas Andinas, mediante un trabajo conjunto con los municipios y las comunidades locales. La apertura de cada recinto requiere autorización municipal y prioriza sectores con menor disponibilidad de áreas verdes, reforzando el acceso equitativo a espacios públicos de calidad durante el verano.
Con esta iniciativa, Aguas Andinas busca consolidar una red de espacios urbanos que, además de su función recreativa, contribuyan a enfrentar los desafíos de adaptación al cambio climático y a mejorar la calidad de vida en la ciudad, particularmente en los territorios más expuestos a las olas de calor.
Plazas de Agua – Verano 2025–2026
- Los Cipreses esquina La Gruta – Calera de Tango
- Las Quilas frente al 8843 – Cerro Navia
- Ronda de Niños esquina Las Ñipas – Cerro Navia
- Barón de Juras Reales esquina La Reja – Conchalí
- Las Quintas con Mar de Arán – El Bosque
- Diagonal Santiago esquina Calle Uno – Estación Central
- Chungará esquina Mamiña – La Florida
- Volcán Osorno esquina Volcán Lascar – La Florida
- Santo Tomás frente al 0431 – La Granja
- Porto Alegre frente al 12986 – La Pintana
- Amanda Labarca frente al 4835 – Macul
- Campo Lindo esquina San Juan Bosco – Macul
- Pasaje Las Torcazas esquina Ramón Toro Ibáñez – Macul
- Pasaje Los Peñascos esquina Juan Jofré – Macul
- Gabriel Silva esquina Ernesto González – Melipilla
- Av. Clotario Blest frente al 6324 – Pedro Aguirre Cerda
- Av. Las Torres frente al 5435 – Peñalolén
- Av. Los Presidentes esquina Afluente – Peñalolén
- Bolívar frente al 6636 – Peñalolén
- La Laguna esquina Afluente – Peñalolén
- Santa María frente al 2591 – Peñalolén
- Umbral frente al 2075 – Peñalolén
- Laguna San Rafael frente al 8376 – Pudahuel
- Av. Sargento Menadier esquina Nocedal – Puente Alto
- Eduardo Cordero esquina Calle 3 – Puente Alto
- San Pedro esquina Nocedal – Puente Alto
- Tomé – Multicancha El Refugio – Puente Alto
- Canutillar esquina Filomena Gárate – Quilicura
- Chipana esquina Las Garzas – Quilicura
- Humberto Caro esquina Pasaje El Monte – Quilicura
- Ismael Briceño esquina Las Torres – Quilicura
- Carlos Rigotti frente al 3130 – Recoleta
- Huber Benítez frente al 4031 – Recoleta
- Av. José Manuel Balmaceda esquina Loica – Renca
- Eduardo Barrios esquina Uno de Mayo – Renca
- La Rioja esquina Manuel Rodríguez – Renca
- Las Margaritas esquina Pilmaiquén – Renca
- Las Siemprevivas esquina Los Jacintos – Renca
- Manuel Rodríguez esquina Tacora – Renca
- Mercedes Badilla esquina José Santiago Aldunate – Renca
- Pasaje La Fragua esquina José Manuel Infante – Renca
- Río Toltén frente al 3622 – San Joaquín
- Primera Avenida esquina Quinta Transversal – San Miguel
- Santa Clara esquina Carmen Mena – San Miguel
- Libertad con Cadete G. Perry (Plaza Libertad) – San Ramón
- Juana Canales esquina Tegualda – Talagante
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.