    Aguas Andinas inaugura 46 plazas de agua en 21 comunas como respuesta urbana a las altas temperaturas

    La iniciativa —que se extenderá durante el verano 2025–2026— busca ofrecer espacios seguros de recreación y encuentro comunitario en sectores con menor disponibilidad de áreas verdes, incorporando además criterios de inclusión y equidad territorial.

     

    En la antesala del verano y tras el cierre del año escolar, Aguas Andinas dio inicio oficial a la operación de 46 plazas de agua distribuidas en 21 comunas de la Región Metropolitana, una iniciativa que se desplegará durante toda la temporada estival 2025–2026 y que apunta a mitigar los efectos del calor extremo, ofreciendo alternativas seguras de recreación para niños, niñas y sus familias. El lanzamiento se realizó este miércoles en la comuna de Estación Central y fue encabezado por el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, junto al alcalde de la comuna, Felipe Muñoz. En la instancia, las autoridades destacaron el rol de estos espacios como infraestructura urbana de uso comunitario, especialmente en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas asociado al cambio climático.

    De las 46 plazas habilitadas esta temporada, tres cuentan con diseño inclusivo —ubicadas en Estación Central, Cerro Navia y Conchalí—, incorporando criterios de accesibilidad universal y reforzando un enfoque de equidad en el acceso al espacio público. La iniciativa suma además tres nuevas comunas al programa: Quilicura, El Bosque y San Ramón, ampliando su cobertura territorial.

    Las plazas de agua operan entre las 11:00 y las 19:00 horas, en coordinación con los municipios y las juntas de vecinos, y forman parte de un programa que Aguas Andinas impulsa desde hace más de 15 años, con la única interrupción registrada durante la pandemia. Tras retomar su funcionamiento en 2024, la iniciativa vuelve a consolidarse como una respuesta urbana frente a las olas de calor que se proyectan para la Región Metropolitana.

    “Estamos convencidos de la importancia de fortalecer la conexión ciudadana y de aportar directamente a una mejor calidad de vida. Las plazas de agua son parte de ese compromiso y se suman a otras iniciativas abiertas a la comunidad, como la apertura del Embalse El Yeso, la Laguna Negra y la Casa del Agua en Aguas de Ramón, orientada a la educación sobre el ciclo del agua y su uso responsable”, señaló Eugenio Rodríguez, subrayando que estos espacios permiten a las familias refrescarse de manera segura y controlada durante los periodos de mayor calor.

    Desde el ámbito local, el alcalde de Estación Central destacó el impacto social de la iniciativa. “Estas plazas no solo ofrecen un espacio de recreación segura, sino que también actúan como verdaderos refugios climáticos, ayudando a reducir la temperatura y a recuperar el espacio público para la comunidad. Además, contar con un diseño inclusivo es una señal concreta de que estos espacios están pensados para todas las personas”, afirmó, haciendo un llamado al uso responsable y al cuidado comunitario de la infraestructura.

    La valoración de los vecinos fue unánime. Rosa León, residente del sector desde hace más de dos décadas, destacó el aporte de la plaza como espacio de encuentro barrial y alivio frente a las altas temperaturas. En la misma línea, Luvenia Soto valoró la posibilidad de ofrecer a niños y niñas una alternativa recreativa al aire libre, alejándolos del uso intensivo de pantallas durante las horas de mayor calor.

    La habilitación de las plazas de agua es gestionada por la Dirección Territorial de Aguas Andinas, mediante un trabajo conjunto con los municipios y las comunidades locales. La apertura de cada recinto requiere autorización municipal y prioriza sectores con menor disponibilidad de áreas verdes, reforzando el acceso equitativo a espacios públicos de calidad durante el verano.

    Con esta iniciativa, Aguas Andinas busca consolidar una red de espacios urbanos que, además de su función recreativa, contribuyan a enfrentar los desafíos de adaptación al cambio climático y a mejorar la calidad de vida en la ciudad, particularmente en los territorios más expuestos a las olas de calor.

    Plazas de Agua – Verano 2025–2026

    1. Los Cipreses esquina La Gruta – Calera de Tango
    2. Las Quilas frente al 8843 – Cerro Navia
    3. Ronda de Niños esquina Las Ñipas – Cerro Navia
    4. Barón de Juras Reales esquina La Reja – Conchalí
    5. Las Quintas con Mar de Arán – El Bosque
    6. Diagonal Santiago esquina Calle Uno – Estación Central
    7. Chungará esquina Mamiña – La Florida
    8. Volcán Osorno esquina Volcán Lascar – La Florida
    9. Santo Tomás frente al 0431 – La Granja
    10. Porto Alegre frente al 12986 – La Pintana
    11. Amanda Labarca frente al 4835 – Macul
    12. Campo Lindo esquina San Juan Bosco – Macul
    13. Pasaje Las Torcazas esquina Ramón Toro Ibáñez – Macul
    14. Pasaje Los Peñascos esquina Juan Jofré – Macul
    15. Gabriel Silva esquina Ernesto González – Melipilla
    16. Av. Clotario Blest frente al 6324 – Pedro Aguirre Cerda
    17. Av. Las Torres frente al 5435 – Peñalolén
    18. Av. Los Presidentes esquina Afluente – Peñalolén
    19. Bolívar frente al 6636 – Peñalolén
    20. La Laguna esquina Afluente – Peñalolén
    21. Santa María frente al 2591 – Peñalolén
    22. Umbral frente al 2075 – Peñalolén
    23. Laguna San Rafael frente al 8376 – Pudahuel
    24. Av. Sargento Menadier esquina Nocedal – Puente Alto
    25. Eduardo Cordero esquina Calle 3 – Puente Alto
    26. San Pedro esquina Nocedal – Puente Alto
    27. Tomé – Multicancha El Refugio – Puente Alto
    28. Canutillar esquina Filomena Gárate – Quilicura
    29. Chipana esquina Las Garzas – Quilicura
    30. Humberto Caro esquina Pasaje El Monte – Quilicura
    31. Ismael Briceño esquina Las Torres – Quilicura
    32. Carlos Rigotti frente al 3130 – Recoleta
    33. Huber Benítez frente al 4031 – Recoleta
    34. Av. José Manuel Balmaceda esquina Loica – Renca
    35. Eduardo Barrios esquina Uno de Mayo – Renca
    36. La Rioja esquina Manuel Rodríguez – Renca
    37. Las Margaritas esquina Pilmaiquén – Renca
    38. Las Siemprevivas esquina Los Jacintos – Renca
    39. Manuel Rodríguez esquina Tacora – Renca
    40. Mercedes Badilla esquina José Santiago Aldunate – Renca
    41. Pasaje La Fragua esquina José Manuel Infante – Renca
    42. Río Toltén frente al 3622 – San Joaquín
    43. Primera Avenida esquina Quinta Transversal – San Miguel
    44. Santa Clara esquina Carmen Mena – San Miguel
    45. Libertad con Cadete G. Perry (Plaza Libertad) – San Ramón
    46. Juana Canales esquina Tegualda – Talagante
