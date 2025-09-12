Estudiante chilena representará al país en final global de EY-Parthenon NextGen Women

EY-Parthenon, marca dedicada de forma exclusiva a la consultoría estratégica y transacciones, realizó recientemente la final nacional del concurso EY-Parthenon NextGen Women 2025, una iniciativa que busca descubrir y potenciar el talento femenino en el ámbito de la consultoría estratégica.

El EY-Parthenon NextGen Women 2025 es más que un concurso; es una plataforma que inspira a mujeres estudiantes y recién egresadas a desafiar el statu quo, a ser curiosas, buscar respuestas innovadoras y a construir un mundo de negocios más inclusivo y diverso. Esta iniciativa busca ayudar a estas mujeres a forjar una carrera excepcional, generar redes de networking y a empoderarlas para que alcancen nuevas cimas en el mundo corporativo.

15 estudiantes universitarias (de casi 150 postulantes de todo Chile) participaron en la final nacional del concurso global organizado por la firma EY, que contempló una mañana intensa de actividades y dinámicas en las oficinas de la consultora, donde trabajaron en grupos resolviendo un caso de negocio, mostrando sus habilidades analíticas, estratégicas y de liderazgo. También, demostrando el manejo de habilidades blandas y dominio de inglés, necesario en un nivel avanzado para poder competir en la final internacional.

Universitaria de la U. de Chile triunfa en concurso estratégico global para mujeres

Este año, la ganadora nacional fue Mariana Pérez, estudiante de ingeniería comercial en la Universidad de Chile, quien representará a nuestro país en la gran final internacional en Múnich, Alemania, a principios de noviembre. El segundo lugar fue para Antonia Rioseco de la Universidad Diego Portales, y el tercer puesto lo obtuvo María José Cruz de la Universidad Adolfo Ibáñez.

“Las participantes en Chile y en el resto de los países están logrando un desarrollo de habilidades analíticas, de resolución de problemas y liderazgo, networking con líderes y profesionales de EY Parthenon de más de 50 países, y empoderamiento para convertirse en las líderes empresariales del mañana. Le deseamos el mayor éxito a nuestra representante nacional, Mariana Pérez”, comentó Fernando Parga, socio líder de EY-Parthenon Chile.

Por su parte, la ganadora expresó que “esta competencia fue una experiencia increíble con mujeres muy talentosas, y me recordó lo importante que es confiar en una misma y atreverse a decir que sí a las oportunidades. Representar a Chile en Alemania es un orgullo enorme y voy con toda la energía para dar lo mejor, aprender y seguir compartiendo con otras jóvenes que también se atrevieron a creer”.

El concurso EY-Parthenon NextGen Women 2025 se desarrolla en más de 50 países y premia a estudiantes y recién egresadas de áreas como ingeniería comercial, civil, industrial, contador auditor, finanzas y afines.