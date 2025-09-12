SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

Estudiante chilena representará al país en final global de EY-Parthenon NextGen Women

Universitaria de la U. de Chile triunfa en concurso estratégico global para mujeres

Bárbara PezoaPor 
Bárbara Pezoa
EY-Parthenon NextGen Women 2025

EY-Parthenon, marca dedicada de forma exclusiva a la consultoría estratégica y transacciones, realizó recientemente la final nacional del concurso EY-Parthenon NextGen Women 2025, una iniciativa que busca descubrir y potenciar el talento femenino en el ámbito de la consultoría estratégica.

El EY-Parthenon NextGen Women 2025 es más que un concurso; es una plataforma que inspira a mujeres estudiantes y recién egresadas a desafiar el statu quo, a ser curiosas, buscar respuestas innovadoras y a construir un mundo de negocios más inclusivo y diverso. Esta iniciativa busca ayudar a estas mujeres a forjar una carrera excepcional, generar redes de networking y a empoderarlas para que alcancen nuevas cimas en el mundo corporativo.

15 estudiantes universitarias (de casi 150 postulantes de todo Chile) participaron en la final nacional del concurso global organizado por la firma EY, que contempló una mañana intensa de actividades y dinámicas en las oficinas de la consultora, donde trabajaron en grupos resolviendo un caso de negocio, mostrando sus habilidades analíticas, estratégicas y de liderazgo. También, demostrando el manejo de habilidades blandas y dominio de inglés, necesario en un nivel avanzado para poder competir en la final internacional.

Universitaria de la U. de Chile triunfa en concurso estratégico global para mujeres

Este año, la ganadora nacional fue Mariana Pérez, estudiante de ingeniería comercial en la Universidad de Chile, quien representará a nuestro país en la gran final internacional en Múnich, Alemania, a principios de noviembre. El segundo lugar fue para Antonia Rioseco de la Universidad Diego Portales, y el tercer puesto lo obtuvo María José Cruz de la Universidad Adolfo Ibáñez.

“Las participantes en Chile y en el resto de los países están logrando un desarrollo de habilidades analíticas, de resolución de problemas y liderazgo, networking con líderes y profesionales de EY Parthenon de más de 50 países, y empoderamiento para convertirse en las líderes empresariales del mañana. Le deseamos el mayor éxito a nuestra representante nacional, Mariana Pérez”, comentó Fernando Parga, socio líder de EY-Parthenon Chile.

Por su parte, la ganadora expresó que “esta competencia fue una experiencia increíble con mujeres muy talentosas, y me recordó lo importante que es confiar en una misma y atreverse a decir que sí a las oportunidades. Representar a Chile en Alemania es un orgullo enorme y voy con toda la energía para dar lo mejor, aprender y seguir compartiendo con otras jóvenes que también se atrevieron a creer”.

El concurso EY-Parthenon NextGen Women 2025 se desarrolla en más de 50 países y premia a estudiantes y recién egresadas de áreas como ingeniería comercial, civil, industrial, contador auditor, finanzas y afines.

Más sobre:Hub Sustentabilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura
Chile

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura

Dictan primera condena por robo con violencia en modalidad “turbazo”

Fenats Nacional exige al Minsal la destitución del director del Servicio de Salud de Osorno y no descarta acciones contra Aguilera

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo
Negocios

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Elche por la liga española
El Deportivo

En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Elche por la liga española

Lucas Assadi cuestiona la programación de la Supercopa entre la U y Colo Colo: “Nos pareció raro”

Hasta con fotógrafos para consultas forenses: las extremas medidas de seguridad para visar la Supercopa de las pérdidas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté