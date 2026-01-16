Paola Calorio asume la presidencia de Acción Empresas, marcando un hito de liderazgo femenino en sostenibilidad

En un momento clave para Chile, marcado por el inicio de un nuevo ciclo político y la necesidad de impulsar un desarrollo económico sostenible, Acción Empresas —fundación con más de 25 años promoviendo la sostenibilidad empresarial— eligió por primera vez a una mujer para presidir su Directorio.

Se trata de Paola Calorio, periodista con más de 20 años de experiencia en asuntos públicos, comunicación estratégica y gestión de planes de sostenibilidad con foco en valor compartido e impacto social. Actualmente, se desempeña como directora de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Comunicaciones de Coca-Cola para Chile, Bolivia y Paraguay. Además, es consejera de SOFOFA y co-chair del comité de desarrollo sostenible de AMCHAM desde 2025.

Calorio asume el liderazgo de Acción Empresas en un contexto donde el principal desafío del país es retomar el crecimiento económico, incorporando estándares más exigentes en sostenibilidad. Esta condición es vista cada vez más como clave para atraer inversión, generar legitimidad y avanzar hacia un desarrollo de largo plazo.

“Asumir la presidencia de Acción Empresas es un honor y una responsabilidad que acepto con profunda convicción. Durante más de dos décadas he impulsado la sostenibilidad desde distintos sectores, y he sido testigo de cómo este enfoque transforma organizaciones y crea valor real para la sociedad. Mi compromiso es liderar con visión de futuro, promoviendo una cultura empresarial donde la sostenibilidad esté en el centro de cada decisión”, señaló Calorio.

Acción Empresas se ha consolidado como un actor clave en la transformación del sector privado chileno hacia un modelo más competitivo y sostenible. Como representante en Chile del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), articula una red de más de 120 empresas que integran la sostenibilidad en su estrategia de negocio. Su propuesta combina visión de largo plazo, herramientas prácticas y formación especializada.

Entre sus iniciativas, destaca el Diagnóstico de Sostenibilidad Empresarial (DSE), herramienta que permite a las compañías medir avances, identificar brechas y orientar su estrategia ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza). A través de espacios colaborativos, incidencia público-privada y difusión de buenas prácticas, la organización busca fortalecer la confianza entre empresas y sociedad.

“Enfrentamos un escenario local y global en transformación, que nos obliga a revisar y fortalecer el rol de Acción Empresas. Nuestro desafío es seguir aportando desde el conocimiento técnico, acompañando a las empresas y reforzando la centralidad de la sostenibilidad en la gestión del negocio”, agregó Calorio.

Por su parte, Constanza Pantaleón, gerenta general de Acción Empresas, destacó que la llegada de Calorio marca “una nueva etapa, con una visión estratégica sólida y un compromiso profundo con la sostenibilidad empresarial. Su liderazgo es clave para seguir fortaleciendo el vínculo entre sostenibilidad y gestión del negocio”.

La nueva presidenta estará acompañada por un Directorio diverso y de alto nivel, integrado por:

Gustavo Cruz de Moraes , gerente general de Natura (vicepresidente)

Felipe Bravo , gerente general de Metro

Javier Cox , independiente

Mariana Soto , vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES

Alejandra Vial , vicepresidenta de Sustentabilidad en Antofagasta Minerals

Carolina Cuevas , independiente

María Victoria Martabit , gerenta de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Banco de Chile

Rachel Bernardin , gerenta de Estrategia y Sostenibilidad de Aguas Andinas

Alejandro Palma , independiente

Felipe Bunster , gerente general de Mutual de Seguridad

José Antonio Alonso , director de Asuntos Corporativos e Impacto Positivo de Cervecería AB InBev

Lorenzo Constans , representante de la CPC

Matías Verdugo, gerente general de Empresas SB

En tanto, Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad de Arauco, cesó en su cargo de director.