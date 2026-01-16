SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Paola Calorio asume la presidencia de Acción Empresas, marcando un hito de liderazgo femenino en sostenibilidad

    En un escenario de nuevos desafíos políticos y económicos, Paola Calorio asume la presidencia del Directorio de Acción Empresas con el desafío de profundizar la integración de la sostenibilidad en la gestión empresarial y aportar al crecimiento sostenible del país.

    Por 
    Hub Sustentabilidad

    En un momento clave para Chile, marcado por el inicio de un nuevo ciclo político y la necesidad de impulsar un desarrollo económico sostenible, Acción Empresas —fundación con más de 25 años promoviendo la sostenibilidad empresarial— eligió por primera vez a una mujer para presidir su Directorio.

    Se trata de Paola Calorio, periodista con más de 20 años de experiencia en asuntos públicos, comunicación estratégica y gestión de planes de sostenibilidad con foco en valor compartido e impacto social. Actualmente, se desempeña como directora de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Comunicaciones de Coca-Cola para Chile, Bolivia y Paraguay. Además, es consejera de SOFOFA y co-chair del comité de desarrollo sostenible de AMCHAM desde 2025.

    Calorio asume el liderazgo de Acción Empresas en un contexto donde el principal desafío del país es retomar el crecimiento económico, incorporando estándares más exigentes en sostenibilidad. Esta condición es vista cada vez más como clave para atraer inversión, generar legitimidad y avanzar hacia un desarrollo de largo plazo.

    “Asumir la presidencia de Acción Empresas es un honor y una responsabilidad que acepto con profunda convicción. Durante más de dos décadas he impulsado la sostenibilidad desde distintos sectores, y he sido testigo de cómo este enfoque transforma organizaciones y crea valor real para la sociedad. Mi compromiso es liderar con visión de futuro, promoviendo una cultura empresarial donde la sostenibilidad esté en el centro de cada decisión”, señaló Calorio.

    Acción Empresas se ha consolidado como un actor clave en la transformación del sector privado chileno hacia un modelo más competitivo y sostenible. Como representante en Chile del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), articula una red de más de 120 empresas que integran la sostenibilidad en su estrategia de negocio. Su propuesta combina visión de largo plazo, herramientas prácticas y formación especializada.

    Entre sus iniciativas, destaca el Diagnóstico de Sostenibilidad Empresarial (DSE), herramienta que permite a las compañías medir avances, identificar brechas y orientar su estrategia ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza). A través de espacios colaborativos, incidencia público-privada y difusión de buenas prácticas, la organización busca fortalecer la confianza entre empresas y sociedad.

    “Enfrentamos un escenario local y global en transformación, que nos obliga a revisar y fortalecer el rol de Acción Empresas. Nuestro desafío es seguir aportando desde el conocimiento técnico, acompañando a las empresas y reforzando la centralidad de la sostenibilidad en la gestión del negocio”, agregó Calorio.

    Por su parte, Constanza Pantaleón, gerenta general de Acción Empresas, destacó que la llegada de Calorio marca “una nueva etapa, con una visión estratégica sólida y un compromiso profundo con la sostenibilidad empresarial. Su liderazgo es clave para seguir fortaleciendo el vínculo entre sostenibilidad y gestión del negocio”.

    La nueva presidenta estará acompañada por un Directorio diverso y de alto nivel, integrado por:

    • Gustavo Cruz de Moraes, gerente general de Natura (vicepresidente)
    • Felipe Bravo, gerente general de Metro
    • Javier Cox, independiente
    • Mariana Soto, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES
    • Alejandra Vial, vicepresidenta de Sustentabilidad en Antofagasta Minerals
    • Carolina Cuevas, independiente
    • María Victoria Martabit, gerenta de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Banco de Chile
    • Rachel Bernardin, gerenta de Estrategia y Sostenibilidad de Aguas Andinas
    • Alejandro Palma, independiente
    • Felipe Bunster, gerente general de Mutual de Seguridad
    • José Antonio Alonso, director de Asuntos Corporativos e Impacto Positivo de Cervecería AB InBev
    • Lorenzo Constans, representante de la CPC
    • Matías Verdugo, gerente general de Empresas SB

    En tanto, Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad de Arauco, cesó en su cargo de director.

    Más sobre:Hub Sustentabilidadhubs_lt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”
    Chile

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”
    Negocios

    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”

    Radiografía de movilidad: ¿Los compradores de viviendas se quedan en la misma zona o la dejan?

    Los movimientos del fondo soberano de Noruega en la bolsa chilena

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador
    El Deportivo

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador

    Tras el golazo en la Kings League: en La Serena recuerdan el tanto que Mathías Vidangossy le marcó a Colo Colo

    Una ganga: Manchester City se lleva a Marc Guéhi, uno de los jugadores más codiciados de la Premier League

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”
    Cultura y entretención

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”
    Mundo

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha