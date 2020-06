Catalina Droguett: “Amo las vajillas de porcelana antiguas, ¡tendría miles!”

* Leo

La vida minimal, del mexicano Pedro Campos, un libro muy entretenido que enseña a vivir de manera más ligera y sustentable.

* Veo

Por lo general, son películas o documentales en Netflix. Recomiendo Terra, Before The Flood y Earth from Above.

* Admiro

A Vandana Shiva, por su compromiso con la madre tierra, la ecología y las mujeres. También admiro mucho el legado de Violeta Parra, su talento y, por sobre todo, su garra de mujer chilena.

* Viajo

Como hago charlas, me toca viajar mucho, lo cual me encanta. Ahora tengo un viaje pendiente a Bali que espero hacer este año.

* Escucho

Amo la música y sus diversas expresiones. ¡El disco “18”, de Moby, y también Sabina para mí son clásicos!

* Uso

Si debo comprar algo, procuro que sea a emprendedores locales que producen en base a comercio justo. Reviso que todo sea producido de manera sustentable y que, idealmente, sea orgánico.

* Practico

Mi deporte favorito es andar en bicicleta; me relaja y da energía vital.

* Tomo

Siempre buen vino chileno y espumante extra brut. No me gusta ningún otro tipo de alcohol.

* Compro

Un huerto vertical para mi terraza, ya que creo que no hay nada más lindo que cultivar tus propias hierbas y verduritas.

* Como

¡Me encanta la comida asiática! Los nems vietnamitas, el pad thai tailandés, el sushi y lo agridulce.

* Otros

Amo las vajillas de porcelana antiguas, ¡tendría miles! Y siempre trato de meditar; es algo que me ayuda a no perderme en mis ansiedades.