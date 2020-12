Eduardo Gatti: “La intuición me da algunas luces dentro de lo incierto que es todo”

* Leo

Historia, biografías, filosofía oriental y occidental y todo lo relacionado con música. En este momento, estoy con una novela de Elizabeth Gilbert: La firma de todas las cosas.

* Veo

Acabo de terminar la serie danesa Borgen, en Netflix. Me río mucho con Monty Python, Mr. Bean y películas de Peter Sellers y Louis de Funes. También veo documentales de músicos.

* Admiro

A Haendel, Beethoven, Shostakovich, Violeta Parra, Beatles, Stones, Clapton, Jimmy Page.

* Creo

Intuyo más que creer. La intuición me da algunas luces dentro de lo incierto que es todo.

* Uso

Me encantan los antiguos equipos de música como Marantz, Quad, Tannoy, etc. En ropa, jeans casi permanentes y ahora que me estoy quedando pelado, un buen jockey.

* Viajo

Por mi trabajo, mucho por todo Chile. Me encanta mi país.

* Como

Pasta, ensaladas, principalmente comida mediterránea. Poca carne. Y me encanta el sushi.

* Escucho

Mucha música clásica. La Radio Beethoven es mi compañera. Escucho a Mark Knopfler y a JJ Cale. Actualmente redescubriendo a Los Beatles.

* Bailo

Para nada.

* Compro

Generalmente cosas o artículos usados en Mercadolibre o Ebay (libros, repuestos, CD, etc.)

* Practico

Guitarra todos los días.

* Tomo

Gaseosas, café descafeinado, té, vino tinto y un buen pisco sour de vez en cuando.

* Otros

Me encantan los animales, me encanta el mar, viajar y una buena conversación con amigos.