Fue el 29 de diciembre de 2013 cuando el siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, Michael Schumacher, sufrió un grave accidente mientras esquiaba en la Estación de Esquí de Méribel, ubicada en los Alpes franceses.

Si bien, el expiloto alemán pudo sobrevivir, aquella desgracia lo dejó con lesiones cerebrales de las que nunca pudo recuperarse.

Tras aquel episodio, la información en torno a su salud se ha mantenido en estricta reserva.

Sin embargo, recientemente el periodista alemán Jens Gideon reveló detalles inéditos sobre lo que pasó esa jornada.

Y según relató en una serie de podcast de la emisora radial alemana ARD, hubo dos errores clave que marcaron el desenlace de lo que ocurrió.

El día que cambió la vida de Michael Schumacher: revelan dos errores que fueron claves en el trágico accidente. Foto: Michael Schumacher.

Los errores que fueron claves en el accidente de Michael Schumacher

Gideon afirmó que pudo hablar con un instructor de esquí local llamado André, quien llevaba años trabajando en la estación en aquel entonces y supuestamente fue uno de los primeros en llegar al rescate de Schumacher.

En este sentido, dijo que el primer error fue del mismo expiloto, quien optó por esquiar fuera de pista bajo condiciones peligrosas.

“Uno no entra allí en un día como ese”, le dijo el instructor a Gideon, refiriéndose a que había escasez de nieve y, por lo tanto, una mayor exposición a golpearse con rocas.

Por eso mismo, aseguró que circular por donde lo hizo Schumacher aumentaba los potenciales riesgos de sufrir un accidente.

“Ni siquiera en las pistas había condiciones ideales para esquiar. Era muy peligroso aventurarse fuera de pista en un día así”, declaró.

Junto con ello, el segundo error tuvo que ver más bien la labor de los equipos de rescate, ya que podrían haber subestimado la gravedad de lo que le ocurrió al alemán.

Pese a que el expiloto se golpeó en la cabeza con una roca, pudo mantenerse consciente, lo que habría potenciado que el diagnóstico en una primera instancia no fuese el adecuado, planteó el instructor.

Tras dicho acontecimiento, inicialmente decidieron llevarlo a un pequeño hospital local en Moutiers.

No obstante, durante el viaje su estado de salud empeoró significativamente, hasta el punto en que perdió el conocimiento y tuvo que ser intubado.

A raíz de aquello, cambiaron el destino de la aeronave en la que iban y se dirigieron a un una clínica especializada en Grenoble.

“Schumacher podría haber estado ahí tres minutos antes”, sugirió Gideon basándose en el relato del instructor de esquí y haciendo referencia a que el tiempo perdido en el cambio de ruta pudo haber marcado una diferencia en el tratamiento.

Posteriormente a llegar al recinto médico de Grenoble, el expiloto fue operado en dos ocasiones y permaneció un total de seis meses en coma, hasta que finalmente despertó en junio de 2014.

A partir de entonces, su familia y el equipo legal que lo representa han hecho todo lo posible para mantener la privacidad de Schumacher y los detalles sobre su estado de salud.

Aún así, personas como el expresidente de la FIA y exjefe de Schumacher en Ferrari, Jean Todt, se han referido al trágico accidente que protagonizó.

“Michael está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente, ya no es el Michael que solía ser”, dijo en una entrevista con L’Equipe.

Asimismo, el periodista suizo Roger Benoit contó que se trata de “un caso sin esperanza”.

Por su parte, el exrepresentante Willi Weber lamentó en 2023 que no han tenido “noticias positivas después de diez años”.

Según informaciones rescatadas por Infobae, ni este último ni su hermano Ralf Schumacher tienen contacto directo con los responsables del cuidado del expiloto.

Y en 2021, como parte del documental Schumacher que está disponible en Netflix, su hijo Mick expresó: “Cuando pienso en el pasado, las imágenes que me vienen a la mente son de los cuatro pasándolo bien. Veo imágenes nuestras conduciendo un Kart por el campo, veo imágenes nuestras paseando en un carruaje tirado por un pony, muchos momentos que recuerdo con alegría. Desde el accidente, esas experiencias, esos momentos tan típicos en una familia ya no están presentes. Al menos no como antes. Y en mi opinión es muy injusto. Creo que mi padre y yo ahora nos entenderíamos de otra forma”.