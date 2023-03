El intenso camino de Pedro Pascal hacia el estrellato: bullying, exilio y el suicidio de su madre

A estas alturas, para nadie es desconocido que Pedro Pascal es uno de los nombres más queridos a nivel global. Aquel hombre sereno, con su característico bigote y una personalidad relajada, a sus 47 años puede decir que su éxito ha traspasado las barreras del cine y la televisión, para así posicionarse como una suerte de embajador de Chile hacia el mundo.

Incluso, es apodado en redes sociales como “el nuevo novio de la Internet”, una calificación a la que él mismo respondió con gracia en una reciente entrevista con el medio español Sensacine.

“¿Qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? No entiendo, ¿qué ha pasado culturalmente?”, declaró con una sonrisa en su rostro, para luego sugerir “que se enfoquen en Harry Styles”.

Los cálidos gestos de Pascal son interpretados por sus seguidores como un acto de cercanía, que se distancia de la imagen de las inalcanzables estrellas de Hollywood que nunca salen de la pantalla o que solo se dirigen a su público en las ceremonias de premiación.

Pedro Pascal. Foto: Beau Grealy / Variety.

Pero el recorrido de Pascal no ha sido fácil. Más bien, se asemeja a un libreto en el que sus aclamados personajes de series como Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian y la recién estrenada The Last of Us son solo papeles secundarios en su historia personal, aquella que no se ha interpretado en sets.

Su familia se fue de Chile con él en brazos durante el mandato de Augusto Pinochet. Vivió la polémica caída de una clínica que creó su padre. Enfrentó el suicidio de su mamá y sufrió el bullying de sus compañeros cuando iba al colegio en Estados Unidos.

Esos son solo algunos de los intensos episodios que marcaron su vida para siempre.

Pedro Pascal y su arduo camino hacia el estrellato

José Pedro Balmaceda Pascal nació el 2 de abril de 1975 en Santiago. Como es ampliamente conocido, en esa época los militares ya estaban en el poder tras el 11 de septiembre de 1973.

Sus progenitores, la psicóloga infantil Verónica Pascal y el médico José Balmaceda Riera, eran cercanos al socialismo y participaban activamente en las actividades del partido, mientras que su primo, Andrés Pascal Allende, era sobrino del ex presidente Salvador Allende y ejerció como secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Debido a tales conexiones, Pascal y Balmaceda pidieron asilo en la Embajada de Venezuela. Por su parte, los dos hijos que tenían en ese minuto —Javiera con tres años y José Pedro con seis meses— se quedaron con la hermana de su papá, quien los poseaba por las afueras del recinto diplomático para que él y la madre pudieran verlos a la distancia.

Según informaciones reunidas por Infobae, no pudieron asistir al bautizo de Pedro, por lo que el pequeño solo estuvo acompañado por sus tíos y abuelos.

Pedro Pascal. Foto: The Last of Us.

Ya en 1976, los Balmaceda Pascal consiguieron un permiso de exilio para ir a Dinamarca, por lo que viajaron a Europa para asentarse allá. Solo sus dos hijos podían volver a Chile, una acción que más adelante hicieron en distintas ocasiones para compartir con sus familiares.

Desde Chile hacia el mundo

Ahí estuvieron un tiempo y luego se trasladaron a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, ciudad en la que el futuro actor vivió parte de los recuerdos más importantes de su infancia junto a Javiera, quien hoy se desempeña como una destacada ejecutiva en Amazon Studios, en sus operaciones para Latinoamérica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Hasta la actualidad, ambos mantienen una relación cercana, hasta el punto en que él la acompañó al estreno en Venecia del filme Argentina, 1985 (2022) de Santiago Mitre, cinta en la que estuvo involucrada como parte de la producción por la plataforma de streaming.

Javiera Balmaceda y Pedro Pascal. Foto: Instagram.

Después de que su padre consiguiera un posgrado en la universidad, los Balmaceda Pascal dejaron los áridos paisajes de Texas para irse a Orange County, un condado ubicado al sur de Los Ángeles en California.

En ese territorio, José Balmaceda Riera se unió con dos doctores, el chileno Sergio Stone y el argentino Ricardo Asch, para crear una clínica especializada en fertilidad, la cual se asoció con la Universidad de California y empezó a recibir cada vez más mujeres en busca de tratamientos.

José Balmaceda Riera y Pedro Pascal. Foto: Pedro Pascal / Instagram.

De esa manera, recuperaron el pasar socioeconómico que habían perdido cuando se fueron de Chile, mientras que el joven José Pedro Pascal empezó a adquirir fuertemente su gusto por el cine, el mismo que décadas después llegaría a conocer de cerca a sus casi 40 años.

Episodios de bullying y el escándalo de la clínica de fertilidad

Si bien, la adolescencia suele ser una etapa compleja para la mayoría de las personas, él enfrentó una dificultad adicional mientras estudiaba en un colegio de Newport Beach, ciudad del condado de Orange.

En una entrevista exclusiva con Paula de La Tercera relató los episodios de bullying que sufrió por parte de sus compañeros.

“A los 13 años, muy metido en el cine, leyendo obras de teatro, libros, tele, tele, tele, obsesivo con estas cosas, tuve la mala suerte de encontrar a pocos como yo. Era un mundo muy apegado al conservadurismo y sus privilegios, donde no calzar era castigado”, declaró en 2017, “había un grupo de cabros de mier… que fueron mis amigos el primer año y se transformaron en mis terrores de ahí en adelante. No disfruto recordando esa época”.

Fue por ello que su mamá lo matriculó en una escuela especializada en artes de otro distrito, en donde pudo “desatar sin límites” los intereses que más le apasionaban.

Pedro Pascal. Foto: Narcos (serie).

Ya graduado del colegio, se mudó a Nueva York para estudiar actuación en la Tisch School of the Arts y perseguir su sueño de convertirse en un ícono de la gran pantalla, pero en 1995, se desató una controversia en torno a la clínica que había fundado su padre junto a sus dos socios: fueron acusados de tomar óvulos de mujeres en tratamiento sin su consentimiento, para luego usarlos en otras pacientes que tuvieron bebés a partir de ellos.

Dicho escándalo desató el cierre del centro médico y acusaciones de fraude en contra de ellos y la Universidad de California. Según informaciones reunidas por Infobae, aquello motivó a que la pareja dejara el país con sus hijos menores justo antes de que el padre fuese procesado, aunque los mayores, José Pedro y Javiera, se quedaron en Estados Unidos.

La tragedia que marcó “un antes y un después”

En palabras que el actor de The Mandalorian dijo a Paula de La Tercera en la entrevista citada más arriba: “Fue un periodo de mucho miedo”.

“Crecí con mi familia en Estados Unidos y, de un día para otro, ya no había hogar para volver. De repente la idea del nido seguro había desaparecido (...) nunca pensé que esto podría cambiar tan repentinamente como les pasó a mis padres cuando se convirtieron en exiliados. Todo se sentía frágil. Además, sabía que el matrimonio de mis padres estaba mal y que la tensión de esas circunstancias difícilmente iba a terminar. La vida de mi madre se sentía en peligro y la línea entre necesitarla, estar allá para ella, y finalizar mis estudios y seguir una carrera era un conflicto horrible”.

En este sentido, añadió que sabía que ella “quería que yo siguiera en lo mío, nunca hubiese querido que lo sacrificara”.

Afectada por la situación, Verónica Pascal se separó de José Pedro Balmaceda mientras estaba en el país. Al tiempo después, una lamentable noticia hizo que el mundo de sus hijos y seres queridos se viniera abajo en el 2000: se quitó la vida.

A raíz de aquel trágico episodio, José Pedro Balmaceda Pascal pasó a ser Pedro Pascal, en parte, como un homenaje a su fallecida madre, a quien sigue recordando hasta la actualidad cuando habla con los medios de comunicación.

”Fue el amor de mi vida. Pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella aunque se haya ido”, expresó a Paula de La Tercera, “perder a la persona más importante de tu vida, descubrir que algo así es posible y que lo que más temes en la vida puede ocurrir, es un momento identificable y permanente”.

“Hay un antes y un después”, agregó.

El ascenso de Pedro Pascal

Con ese peso en sus hombros, se aventuró en búsqueda de trabajo en la industria de la actuación, pero no le fue bien en un principio. La mayoría de los papeles que le ofrecían eran de personajes estereotipados por sus raíces latinas y apenas ganaba el dinero suficiente como para mantenerse. Incluso, probó suerte en Madrid, España, en donde se desempeñó como gogó dancer, según contó hace unos años en el programa televisivo El Hormiguero del canal Antena 3.

Pese a las dificultades, consiguió puestos en series norteamericanas como La ley y el orden, The Good Wife y The Mentalist, hasta que en 2014 —a sus casi 40 años— su amiga Sarah Paulson le comentó sobre él a Amanda Peet, esposa del cocreador de Game of Thrones, David Benioff.

Al ver su historial, este último le dio la oportunidad de que audicionara para ser Oberyn Martell en la producción situada en un mundo de fantasía medieval.

Pascal fue seleccionado y, a partir de ahí, empezó a hacerse cada vez más conocido. Después con el personaje de Javier Peña en Narcos, luego con el principal de The Mandalorian en el universo de Star Wars y hoy como Joel Miller en The Last of Us. Asimismo, fue el supervillano Maxwell Lord en la película Wonder Woman 1984 (2020), entre otros.

Pedro Pascal. Foto: Game of Thrones.

Su carrera actoral sigue en un ascenso progresivo y los fanáticos de su trayectoria no duden en elogiarlo cada vez que sube una fotografía a sus redes sociales, en donde suele compartir mensajes de apoyo hacia la comunidad LGBTIQ+, de la que su hermana menor, la actriz Lux Pascal, es parte como mujer transgénero.

En relación a este último punto, también protagonizará con Ethan Hawke el cortometraje Strange Way of Life (2023) del director español Pedro Almodóvar, el cual aborda una historia de vaqueros desde una perspectiva que incluye la diversidad sexual y de género, y que será presentada por primera vez en el Festival de Cannes en mayo de este año.

Pedro Pascal y Lux Pascal. Foto: Pedro Pascal / Lux Pascal.

Y en cuanto a la serie basada en el videojuego The Last of Us, la cual estrenará su último capítulo este 9 de marzo, anticipó en una entrevista a la que tuvo acceso La Tercera que ha sido una experiencia “fascinante”, en la que él y Bella Ramsey (19) estudiaron el juego a escondidas para que el productor y guionista, Craig Mazin, no los reprendiera por desobedecerle.

La emotiva dedicatoria hacia él y su madre fallecida

También, hace solo unas semanas, Pedro Pascal fue el participante estelar del programa de televisión estadounidense Saturday Night Live, instancia en la que se desempeñó como anfitrión, y en la que se refirió a su trayectoria y al exilio de su familia durante el mandato de Augusto Pinochet.

Si bien, ahí protagonizó numerosos momentos chistosos, uno de los puntos más emotivos fue cuando el líder de Coldplay, Chris Martin, hizo una particular dedicatoria mientras la banda invitada se preparaba para interpretar “Fix You”:

“Esto es para Pedro, para Verónica”.

Pedro Pascal. Foto: Beau Grealy / Variety.

Y aunque Pascal pase la mayor parte de su tiempo en sets de grabación, sus fanáticos más acérrimos se sienten cercanos a él y a su historia, la misma que a pesar de las dificultades lo ha llevado a convertirse en uno de los actores más destacados —y sobre todo, queridos— de la actualidad.