¿Alguien tendrá la receta para el amor? Hay, sin duda, muchas formas de enamorar a alguien y de cultivar una relación sana, pero definitivamente estar de mal humor y estresado todo el tiempo no es una de ellas.

Por ello —aunque no se suele relacionar tanto— dormir y realmente descansar es imprescindible para relacionarse mejor con las personas. En especial con tu compañero o compañera de vida con la que compartes el hogar y la vida cotidiana.

En esta línea, es muy común que las parejas duerman en una misma cama. No obstante, a veces existen problemas de incompatibilidad (por ejemplo, si una de las personas ronca excesivamente y no deja dormir a la otra) que, además de estresar a ambos y ponerlos irritables, puede ser una de las razones por las que decidan dejar la relación.

¡Pero no todo está perdido! Para muchos expertos, el secreto de las relaciones duraderas es la “separación voluntaria nocturna” o “divorcio del sueño”, es decir, que las parejas duerman en camas y habitaciones separadas.

El secreto del amor duradero (que es más fácil de lo que creíamos)

¿Es bueno que las parejas duerman en camas separadas?

Dormir en camas y habitaciones separadas puede garantizar el sueño y descanso necesario de las parejas para así afrontar su día a día con energías y buen ánimo.

“A veces creemos que dormir separados puede estropear la relación de pareja, pero debemos buscar otros momentos durante el día para mostrarnos afecto y cariño y tener esos momentos de sexo fuera de la hora de ir a la cama, cuando ambos miembros de la pareja pueden estar ya cansados de un día intenso”, aseguró Nuria Roure, psicóloga especialista en sueño, a El País.

Además, la experta mencionó que, si el problema son los ronquidos, siempre se debe descartar que la pareja no sufra apnea del sueño, ya que esta condición tiene tratamiento y, de esta forma, las parejas pueden seguir durmiendo juntas.

El secreto del amor duradero (que es más fácil de lo que creíamos)

Y es que dormir en pareja puede ser una experiencia muy bonita, no obstante, cuando deja de serlo, esta separación nocturna y momentánea puede beneficiar la salud de la relación: “Cuando no dormimos bien, nuestro estado emocional se altera, es decir, estamos más irritables, más ansiosos, con más cambios de humor y menos empáticos y tolerantes (...) Estoy segura de que muchas discusiones, peleas e incluso divorcios se deben a no tener un buen sueño”.

Lo anterior también lo respaldó un reciente estudio de Better Sleep Council, donde una cuarta parte de la población que encuestaron aseguró que duerme mejor a solas. Además, distintas parejas conocidas en el mundo lo hacen: Melania Trump y Doland Trump, y también lo hacía la reina Isabel II y el príncipe Philip (y, en realidad, varias parejas más de la aristocracia británica).