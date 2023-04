Este es el secreto para una relación exitosa, según psicólogos

El amor definitivamente no es como lo vemos en las películas. No existen los príncipes azules ni las princesas rescatadas, ni “el amor lo puede todo”. En los tiempos que estamos viviendo, en la construcción de las relaciones ahora prima el afecto acompañado con el respeto.

Pero aún así, tener una relación amorosa exitosa sigue siendo una tarea compleja, quizás porque nosotros mismos somos bastante complicados. Por ello, una pareja de psicólogos que están casados hace más de 35 años y que estudiaron a más de 40.000 parejas, encontraron la “clave” que hacía que el amor, dentro de lo que se puede, perdure.

La clave para una relación exitosa

Los matrimonios que fracasan casi nunca lo hacen por “incompatibilidades insalvables”. John Gottmal y Julie Schwartz Gottman, psicólogos estadounidenses conocidos mundialmente por su trabajo sobre la estabilidad de las relaciones y la predicción del divorcio.

Y la investigación de las 40.000 parejas es algo que “nos ha ayudado a mantenernos felizmente casados, además de identificar cuándo una relación se encamina hacia el desastre”, dijeron en conversación con CNBC.

De hecho, en un estudio pudieron predecir con un 94% de exactitud si una relación iba a durar o no, con solo observar a una pareja por 15 minutos. Pero después de mucho análisis, llegaron a la única cosa que las parejas exitosas nunca hacen: “darse por sentados”.

Pareja. Foto referencial: Adobe Stock.

La falta de valoración que podría destruir tu relación

Va más allá de decir “gracias”. “Tenemos que buscar activamente lo que nuestra pareja hace bien. Encontrar lo bueno está oculto y pasado por alto y señalarlo”, aconsejaron los especialistas. Esto requiere mucho más esfuerzo que decir una simple palabra, significa encontrar las cosas buenas y no darlas por sentado, sino reconocer que son cualidades que valoramos.

“Vemos a muchas parejas luchar con esto. Se centran en todo lo que el otro hace mal y se critican mutuamente por ello. Cuando las parejas se ven atrapadas en esta espiral negativa, aparecen al galope los rompedores de relaciones que llamamos los ‘Cuatro Jinetes del Apocalipsis’”.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis

Estos jinetes son los que, se supone, vienen a alertar el fin del mundo, la llegada del apocalipsis. Fue por esto que los psicólogos apodaron así a cada razón que aumentaría la probabilidad de divorcio o ruptura.

Son una especie de banderas rojas o red flags a las que, sugieren, hay que estar atentos.

1. Crítica

Los especialistas afirman que se puede criticar, sin atacar el carácter de nuestra pareja. El ejemplo sería que, en lugar de decir “no te importa el tiempo de los demás, eres un egoísta”, se podría decir “me molesta que llegues 30 minutos tarde. Ojalá me hubieras llamado antes para avisarme”.

“En situaciones frustrantes, puedes quejarte, pero no culpes a tu pareja de todo lo que sale mal. Usa el enunciado ‘yo’ para centrarte en cómo te sientes y hacerle saber lo que necesitas”, recomiendan. Esto es, en psicología, algo conocido como comunicación asertiva que suele tener más posibilidades de que tu pareja te escuche y entienda.

A nadie le gusta que lo critiquen y ataquen por como son. Por esto, es mejor optar por este tipo de comunicación.

Relaciones de pareja

2. Desprecio

Este jinete es, según los psicólogos, el predictor número 1 del divorcio: “Este estilo de comunicación está alimentado por creencias arraigadas de que tu pareja es moralmente inferior a tí. Cuando actúas con desprecio, estás siendo malo a propósito”.

“Puede que te burles de ella con sarcasmo, la imites, la insultes o uses un lenguaje corporal despectivo, como poner los ojos en blanco. Los pensamientos positivos se convierten en sentimientos positivos, que a su vez se transforman en acciones positivas. Sintonizar con la admiración que sientes por tu pareja puede ayudar. Hacer una lista de las cosas que te gustan, pensar en sus recuerdos favoritos juntos y hacerle saber que la valoras es clave”.

3. Defensiva

Ponerse a la defensiva es no saber aceptar críticas y, muchas veces, está ligado a la forma en cómo estas se dicen (jinete #1). “Lo que quieres es sacarte a tu pareja de encima, así que buscas excusas, te haces la víctima y le echas la culpa”, explicaron los expertos.

Dieron el siguiente ejemplo: “Si tu pareja te pregunta si sacaste la basura, una respuesta defensiva sería ‘ya sabes lo cansado que estoy después del trabajo. No puedo creer que me preguntes esto, ¿por qué no lo puedes hacer tú?’”.

Una posible solución sería intentar comprender la perspectiva del otro y aceptar la responsabilidad de los propios actos. La mejor respuesta al ejemplo sería “¿Sabes qué? Llegué a casa y me olvidé por completo sacar la basura. Perdón, sé que quedamos en que lo haría”.

4. Stonewalling (muro de piedra)

En lugar de enfrentar el conflicto, hay quienes suelen desconectarse, ignorar a su pareja o incluso retirarse físicamente de la conversación. “Una vez que empiezas, puede ser difícil parar”, afirman los psicólogos.

En lugar de eso, es recomendable decir: “Estoy demasiado enojado. ¿Podemos tomarnos 15 minutos para calmarnos?”.