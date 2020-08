Gepe: “Estoy viendo la serie La Tierra de noche, de Netflix”

* Leo

Un libro que se llama ¡Que Desastre!: Cómo convertir errores épicos en éxitos creativos (Failed It!), de Erik Kessels.

* Veo

La serie La Tierra de noche, de Netflix. ¡Buenísima!

* Admiro

A Javiera Mena.

* Escucho

Salsa de los años 60 y 70, como Fania, Feliciano, Héctor Lavoe y Rubén Blades.

* Viajo

Hoy lo hago con la mente, nomás. No nos queda otra; veo fotos, películas y viajo con la mente.

* Como

Las lentejas en general me han acompañado bastante. No como carne, aunque sí pescado, pero prefiero en verdad las legumbres.

* Tomo

El vino es mi trago favorito. Vodka tónica cuando es fin de semana a veces.

* Creo

Qué difícil hoy responder eso. Creo en mis amigos, mi familia, en lo humano, en lo bueno y en lo malo, la perspectiva de lo humano.

* Uso

Estoy intercalando el uso de desodorante. Voy cambiando las marcas, de diferentes olores, texturas, naturaleza, etc. Ha sido un momento experimental al respecto.

* Bailo

Hay una canción infantil de los años 90 de un grupo que se llamaba Nubeluz. Creo que se titulaba “Deporte” y me encanta, me da risa, ganas de moverme y me pego los mansos bailes.

* Compro

Unas poleras de Sonic Youth. Las compré como hace dos meses y aún no me llegan, pero lo harán, supongo.