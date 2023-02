Era solo una niña, pero Gloria Trevi anhelaba triunfar en el mundo del espectáculo desde entonces. Su talento le prometía grandes cosas en México, y así llegó su primera oportunidad en 1982, cuando tenía 14 años: un concurso de talentos donde tenía que cantar como Lucero. Así, siendo su doble, fue que ganó y se le otorgó, entre otras cosas, una beca de estudios en la Ciudad de México.

Ahí le presentaron al productor Sergio Andrade, quien le ofreció formar parte de Boquitas Pintadas, uno de sus proyectos musicales. Pero esa inocente propuesta terminó en una relación amorosa de la cantante, que entonces tenía 15 años, con el hombre de 30, y, años más tarde, en un gran problema delictual, donde a ambos se los acusaba de secuestro, corrupción, abuso y violación de menores.

Gloria Trevi: la historia de la estrella mexicana que estuvo presa por secuestro y esclavitud sexual

Una fama creciente

Desde que comenzó a trabajar con Andrade, Gloria Trevi grabó álbumes y se presentó en vivo en distintas ocasiones. En menos de lo que pensaba, se había convertido en una estrella en su país y el resto del continente. Pero en 1996, anunció que se retiraba de manera temporal, por un problema de salud de su pareja.

Como despedida, realizó una gira de conciertos en México, no obstante, firmó un contrato de seis años con Televisa, donde se comprometía a grabar telenovelas, películas y un programa televisivo. Así, Trevi se convirtió en una de las personas mejor pagadas de su país.

Sin embargo, después de que terminara la primera temporada de su show televisivo, la cantante desapareció de la esfera pública, sin dar ninguna explicación. Pero unos meses después, se supo que la razón fue un libro que publicaría la ex esposa de Sergio Andrade, donde se expusieron graves acusaciones a la pareja.

Gloria Trevi: la historia de la estrella mexicana que estuvo presa por secuestro y esclavitud sexual

La Gloria en el Infierno

Aline Hernández es cantante y ex esposa de Andrade. De hecho, su relación comenzó cuando ella tenía 13 años y, en el libro autobiográfico que publicó -llamado La Gloria en el Infierno- contó muchas escenas dolorosas que vivió junto a él, además de hacer denuncias que dejaban en evidencia que Andrade utilizaba a Gloria Trevi para fines ilícitos.

Según el libro, que vendió más de 200.000 ejemplares, el productor se aprovechaba de la fama de su pareja para reclutar jóvenes, a quienes les prometía que las haría triunfar al igual que a Trevi, para finalmente abusar de ellas.

Así fue como se destapó el caso, pues a los pocos meses, la madre de Karina Yapor, una adolescente que había sido secuestrada por Andrade y Trevi, presentó una demanda contra la pareja. Y es que el hombre tenía una academia musical, pero la demandante decía que era una “fachada para abusar de chicas jóvenes”, entre ellas, su hija, con la que la familia perdió contacto pues se la habían llevado a España, donde dio a luz a un hijo de Andrade.

Además, especificaba que el papel de Trevi era fundamental para atraerlas, pues era ella misma la que las convencía para que se quedaran y sometieran a su pareja. Según especificó, el modus operandi empezaba con falsas promesas, después un casting donde debían desnudarse, se las ilusionaba con contratos y, finalmente, Andrade mantenía relaciones sexuales con las menores de edad.

Gloria Trevi: la historia de la estrella mexicana que estuvo presa por secuestro y esclavitud sexual

Se busca

En 1999, el rostro de Gloria Trevi pasó de estar en pancartas de espectáculos y conciertos a difundirse en afiches policiales de “SE BUSCA”, junto a la cara de Sergio Andrade. Y es que la pareja desapareció y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua pedía “datos e información que faciliten la localización” de ambos, tras los hechos denunciados por los padres de Karina Yapor.

El caso fue bautizado como El caso del Clan Trevi-Andrade y fue altamente mediático. Con ayuda de la Interpol, la policía mexicana continuó rastreando a la pareja, quienes seguían pistas alrededor del mundo para dar con su paradero.

Continuaron prófugos por diez meses, pero la búsqueda terminó el 13 de enero del 2000, en Río de Janeiro, donde Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos. Se los trasladó a Brasilia y la justicia planeaba extraditarlos a México por los cargos de abuso, secuestro y violación de menores.

Sin embargo, Trevi, que en un inicio pidió mantenerse en Brasil por miedo a que le pasara algo en las cárceles de México, retiró los recursos y aceptó ser trasladada a su país de origen. Allí comenzó el rumor de que en ese tiempo habría conseguido un juez que “suavizaría” su situación. Pero también llamó la atención que Gloria Trevi comenzó a ponerse en contra de Andrade y después dijo ser una víctima más. Declaró que había sido engañada, que vivía bajo un “mundo de mentiras y amenazada” y que ella era otra de las abusadas.

Gloria Trevi: la historia de la estrella mexicana que estuvo presa por secuestro y esclavitud sexual

La separación de Trevi y Andrade

Gloria Trevi regresó a México en diciembre del año 2002, y aunque no estaba acompañada de Andrade -tras las declaraciones de la cantante-, sí volvía de la mano con Ángel Gabriel, su pequeño hijo que había sido concebido en la prisión de Brasil.

Aunque en un principio no quiso hablar de él, después contó que los guardias de la cárcel la habían obligado a mantener relaciones con Andrade. Sin embargo, no se trataba de su único embarazo. Su primera hija, llamada Ana Dalay, nació en 1999 mientras estaban escondidos en Brasil pero murió cuando había cumplido 33 días. A la fecha, la mujer desconoce por qué fue que murió, pero contó que uno de los asistentes de Andrade se llevó el cuerpo de su hija apenas falleció.

Ya en México, la fiscalía solicitó 34 años de prisión para la cantante. Pero, después de 4 años, 8 meses y 8 días detenida, Gloria Trevi fue declarada inocente y quedó en libertad. Por su parte, Sergio Andrade fue condenado por delitos de corrupción de menores, secuestro y violación agravado, y su pena fue de 7 años y 10 meses en prisión.

Una vez que estuvo en libertad, en una entrevista del programa español Viajando con Chester, Trevi confesó que cuando conoció al productor, sintió una “admiración que él supo hacer que yo la confundiera con amor. Yo sentí en ese momento que estaba enamorada de ese señor, pero era del espejismo que él fabricó ante mis ojos, porque él no era realmente como yo lo idealicé”.

Además, la compositora recordó que tenía solo 15 años y que Andrade era mucho mayor, por lo que comenzó a privarla de muchas cosas: “Yo ya no podía hablar con ningún hombre, ningún muchacho. Yo no podía tener prácticamente contacto con mi familia, más que muy poco y siempre acompañada. Yo creía que era normal (...)”.

Trevi, después de 9 años de estar alejada de la música, sacó un álbum en 2004: Cómo Nace El Universo, con el que logró que su carrera musical saliera adelante. Después pudo ser jurado en La Voz, participó en telenovelas y adquirió nuevamente contratos millonarios. “Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana. Siento que los que no me conocen al fin me conocerán y me amarán”, declaró.

Las nuevas acusaciones

A sus 53 años, Gloria Trevi fue nuevamente acusada junto a Sergio Andrade, pero esta vez en Estados Unidos, por dos mujeres -que protegieron su identidad- que sostienen que fueron secuestradas por la pareja cuando tenían 13 y 15 años en Puebla y que se las llevaron a Los Ángeles, donde la pareja las habría convertido en esclavas sexuales de Andrade.

Ante ello, a principios de año, la cantante negó rotundamente las acusaciones con una publicación en sus redes sociales, donde dijo que ya demostró su inocencia en varias ocasiones. Así, el mediático caso del Clan Trevi-Andrade pareciera volver a asomarse de nuevo en la vida de Trevi.