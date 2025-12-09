VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    ¿Sin ideas para pensar en un buen regalo de fin de año? Esta guía es lo que estabas buscando.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    Porque comprar regalos no tiene por qué ser estresante. Estamos aquí para ayudarte. Ya sea que estés comprando para tu madre, tu pareja o incluso compañeros de trabajo, o cualquier otra persona de tu círculo, tenemos ideas de regalos tecnológicos para todos (y a un clic de distancia).

    Lo siguiente es una guía de productos de tecnología con rebajas de Samsung.com, que además están con un 10% de descuento adicional con el código REGALA10 en el sitio oficial de la firma coreana y dentro del programa “recicla y ahorra”, que permite entregar un equipo antiguo y recibir un beneficio en tu compra (independiente si el producto que entregas es de otra marca).

    Guía de regalos: productos de tecnología para Navidad

    Estás buscando tecnología para esta Navidad, aquí tenemos algunas recomendaciones que además están con precios rebajados.

    Serie Galaxy Tab S11

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    El Tab S11 Ultra es un producto portable, liviano y perfecto para trabajar desde cualquier lugar o entretenerse en vacaciones, que además cuenta con certificación IP68. Acá Samsung refina su fórmula con una pantalla Dynamic AMOLED 2X que sigue siendo la mejor del mercado, ahora con un brillo máximo que desafía cualquier entorno. La integración de Galaxy AI ya no se siente como un añadido, sino como el núcleo de la multitarea: resumir notas y editar documentos en DeX es fluido. Es, ante todo, una bestia de consumo multimedia que justifica su precio si ya vives dentro del ecosistema coreano.

    Revisa en este link nuestra reseña del Tab S11 Ultra. Comprando en Samsung.com con $587.500 de descuento, la tab queda a un precio final de $1.012.400. Link de compra

    Galaxy Buds3 FE

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    Con un rediseño que mejora el aislamiento pasivo y una cancelación de ruido activa (ANC) que se adapta en tiempo real a tu entorno, estos audífonos dejan de ser solo un accesorio para convertirse en una herramienta. Destaca su Intérprete, que aprovecha la IA para traducir conversaciones en otros idiomas directamente en tu oído, eliminando barreras idiomáticas. En lo sonoro, los bajos están más controlados y las voces tienen una claridad cristalina. Son la opción lógica para quien lleva un Galaxy en el bolsillo.

    Comprando en Samsung.com con $30.000 de descuento, los buds quedan a un precio final de $109.000 Link de compra

    Serie Galaxy Watch8

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    Más que un reloj, el Watch8 se consolida como un guardián de la salud preventiva. Un aliado, por ejemplo, para estar en forma este verano. El nuevo sensor BioActive es más rápido y preciso, permitiendo una lectura de métricas corporales y detección de apnea del sueño con una fiabilidad clínica sorprendente. Samsung ha pulido la autonomía, esa eterna deuda de los smartwatches, logrando que llegar al segundo día no sea una odisea. Si buscas un entrenador personal que entienda no solo cuánto te mueves, sino cómo descansas y te recuperas, este es el estándar a batir en Android.

    Revisa en este link nuestra reseña del Galaxy Watch8 Classic. Comprando en Samsung.com con $100.000 de descuento, este reloj inteligente queda a un precio final de $269.990. Link de compra

    Serie Galaxy S25

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    La serie S25 sube la vara de la experiencia móvil. Con el último Snapdragon for Galaxy, el rendimiento de este teléfono es impecable incluso bajo condiciones pesadas de IA generativa, videojuegos o edición de video. En el apartado de foto el S25 Ultra da un paso adelante en condiciones de baja luz. Es el teléfono “por defecto” para quien busca fiabilidad, soporte a largo plazo y una pantalla que sigue siendo el tope de gama de la industria. El S25 Ultra es un gran, gran buque insignia.

    Revisa en este link nuestra reseña del Galaxy S25 Ultra. Comprando en Samsung.com con $417.990 de descuento, el S25 Ultra de 1TB queda a un precio final de $1.511.990. Link de compra

    Galaxy Z Flip7

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    El plegable tipo “concha” deja de ser un juguete de moda para ser un dispositivo que ya tiene siete generaciones. La pantalla externa (Flex Window) ahora es realmente funcional, permitiendo gestionar casi toda tu vida digital sin abrir el teléfono. La bisagra se siente más robusta y el pliegue es casi imperceptible al tacto. Samsung ha logrado meter una batería que cumple en un chasis que cabe en cualquier bolsillo. Si extrañas la época en que los teléfonos eran compactos y tenían personalidad, el Flip7 es casi el único camino.

    Revisa en este link nuestra reseña del Galaxy Z Flip 7. El Galaxy Z Flip7 está con 24% de descuento (unos $306.990 pesos de rebaja), quedando en menos de 1 millón de pesos a solo $962.990 (incluye carcasa de regalo). Link de compra

    Galaxy Z Fold7

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    La oficina de bolsillo definitiva. El Fold7 se volvió lo suficientemente delgado para no ser un equipo pesado, pero mantiene esa pantalla interior enorme que cambia la forma en que consumes contenido y trabajas. La multitarea de tres aplicaciones simultáneas sigue sin rival, y el soporte para S Pen lo convierte en una libreta digital inagotable. Sigue siendo un producto de nicho por su precio, pero para el usuario que necesita editar hojas de cálculo y firmar contratos en el asiento trasero de un taxi, no existe competencia real.

    Revisa en este link nuestra reseña del Galaxy Z Fold 7. El Galaxy Z Fold7 cuenta para esta Navidad con $490.000 de descuento, quedado a un precio final de $1.709.990. Link de compra

    Galaxy Book5 Pro 360

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    La sinergia entre Windows y el ecosistema Galaxy alcanza aquí su punto más alto. Este 2-en-1 combina la potencia de los nuevos chips de Intel con una eficiencia energética notable. Su pantalla táctil AMOLED es un deleite visual, ideal para creativos. Es ligero, silencioso y se siente como una extensión natural del teléfono. Un computador que entiende que la movilidad no debe sacrificar potencia.

    Revisa en este link nuestra reseña del Galaxy Book5 Pro 360. Está con $850.000 de descuento para esta Navidad comprando en Samsung.com (precio final de $1.349.990). Link de compra

    Galaxy A56

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    El Samsung Galaxy A56 redefine la gama media con una calidad-precio que roza lo premium. Su pantalla Super AMOLED brilla con fluidez absoluta, mientras que su renovado procesador gestiona la multitarea sin problemas. Es un equilibrio maestro entre rendimiento y autonomía, destacando un sistema de cámaras que captura la noche con sorprendente nitidez.

    Compra en Samsung.com con un 23% de descuento ($112.990 de rebaja) a un precio final de $389.990. Link de compra

    Galaxy S25 FE

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    El Samsung Galaxy S25 FE es la síntesis perfecta entre precio y potencia. No solo incluye carcasa de regalo, el equipo ofrece un rendimiento a la altura de la familia S25 con un interesante sistema de cámaras.

    En Samsung.com lo encuentras con $124.999 de descuento, quedando a un precio final de $674.990. Link de compra

    Lee también:

    Más sobre:Guía de comprasNavidadSamsungTecnologíaLaptopsSmartphonesSmartwatchesCelularesAndroidTabletsWearablesLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Gendarmería traslada a otros dos condenados por delitos sexuales a ex cárcel Punta Peuco

    Plata supera los US$60 la onza por primera vez en su historia

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos

    Princesa Alba estrena “gay”, su nuevo tema inspirado en una historia de amor real

    Los principales elementos de la nueva Ley de Seguridad Municipal

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    Rosalía en Chile: cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios

    Rosalía en Chile: cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios

    A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming

    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta
    Chile

    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Gendarmería traslada a otros dos condenados por delitos sexuales a ex cárcel Punta Peuco

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    Plata supera los US$60 la onza por primera vez en su historia
    Negocios

    Plata supera los US$60 la onza por primera vez en su historia

    Gobierno se inclina por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central

    Bolsa de Santiago se toma un respiro a la espera de la Fed y el resultado de las elecciones

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad
    Tendencias

    Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    En vivo: El Inter enfrenta a un aproblemado Liverpool en una nueva jornada de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: El Inter enfrenta a un aproblemado Liverpool en una nueva jornada de la Champions League

    El Futangue Challenge abre sus inscripciones para su edición 2026

    A la par de Mbappé y sobre Maradona: el alcance internacional de Fernando Zampedri como hexagoleador del torneo chileno

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Princesa Alba estrena “gay”, su nuevo tema inspirado en una historia de amor real
    Cultura y entretención

    Princesa Alba estrena “gay”, su nuevo tema inspirado en una historia de amor real

    Iron Maiden vuelve a Chile en 2026 con show en el Estadio Nacional

    La explosiva temporada final de The Boys revela su fecha de estreno y avance oficial en CCXP Brasil

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear
    Mundo

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Los detalles de la incierta presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile