La noticia de que los Jonas Brothers llegarán a Latinoamérica y a Chile con su gira THE TOUR emocionó a todos y todas las fanáticas que siguen a los tres hermanos (Joe, Nick y Kevin) desde su primer álbum (en 2005), su paso por Disney, hasta cuando decidieron emprender con sus carreras de solistas.

Después de ocho años haciendo música, en 2013 los Jonas Brothers anunciaron su separación definitiva. Nick aseguró en el programa de televisión Good Morning America que “sentimos que lo más adecuado es hacer nuestras propias cosas. Somos hermanos primero”.

S.O.S, Lovebug y When you look me in the eyes, entre otras, fueron las canciones más populares de los Jonas. Pero, para sorpresa de todos, en 2019 anunciaron su regreso con el hit de Sucker, que cuenta con más de 300 millones de reproducciones en YouTube.

No obstante, las canciones que más añoran los fanáticos de los hermanos son las que interpretaron en la película de Disney, Camp Rock, hace 15 años. Así lo escribieron distintos usuarios en X (antes Twitter), quienes suplicaron que estén en el repertorio de su tour en Latam.

Las canciones de Camp Rock que los Jonas Brothers podrían tocar en su gira

Han pasado 15 años desde el estreno de la película de Disney, Camp Rock, que por su inminente éxito también tuvo su secuela, Camp Rock 2.

En ella, Joe Jonas interpreta a Shane Gray, el cantante —mimado y egocéntrico— de la banda Connect 3, en la que también participan sus hermanos Nate Gray (Nick Jonas) y Jason Gray (Kevin Jonas). Los tres famosos son “obligados” a ir a un campamento de verano musical, donde el ganador de los veraneantes podrá grabar una canción con ellos.

Ahí conoce a Mitchie Torres (Demi Lovato), a quien Shane escucha cantar y se enamora completamente de su voz. No obstante, nunca vio su cara, por lo que comienza a obsesionarse para encontrar de quién se trata.

Jonas Brothers en Latinoamérica: los fans suplican que canten canciones de la película de Disney Camp Rock

Entre este romance, la comedia y la música, la película dejó canciones icónicas que perduran en los playlists de las “Jonatics” hasta el día de hoy.

Tanto así, que en su paso por otros países en la gira con la que llegarán a Latinoamérica, los Jonas Brothers han interpretado algunas de las canciones, como Gotta Find You, Play My Music e Introducing Me.

“Vienen los Jonas Brothers al país el año que viene y mi niña interior de 10 años grita de la emoción cantando las canciones de Camp Rock”, escribió una usuaria en X.

Cuándo es el concierto de los Jonas Brothers en Chile

Los Jonas Brothers estarán en Chile el próximo 23 de abril de 2024 en el Estadio Bicentenario La Florida.