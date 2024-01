Los detalles exclusivos de True Detective 4, la aclamada serie de HBO que vuelve con Jodie Foster

Imagina ser una policía, en una ciudad remota e inhóspita en Alaska y que, de repente, ocho científicos desaparezcan misteriosamente. En un escenario oscuro, frío y violento, ¿qué harías para resolver el caso?

A esta pregunta se enfrentan dos detectives —interpretadas por la ganadora del Óscar Jodie Foster y el talento emergente Kali Reis— quienes, en busca de la verdad, se encuentran con respuestas inquietantes y aterradoras.

Así será la cuarta entrega de la aclamada serie policial de televisión True Detective de HBO, que después de mucho tiempo decidió renovarse con una nueva temporada bautizada como Tierra Nocturna, que es “aterradora como el infierno”, pero una “imprescindible” si eres amante de las series, según la revista Rolling Stone.

Además, a diferencia de las anteriores temporadas, el creador original Nic Pizzolatto le pasó la batuta a la mexicana Issa López, quien dirigió y escribió gran parte de un guión que promete ponerte los pelos de punta, y no solo porque se grabó en uno de los lugares más fríos del mundo.

Estos son los detalles de True Detective: Tierra Nocturna.

Los detalles exclusivos de True Detective 4, la aclamada serie de HBO que te pondrá los pelos de punta

La entrega de True Detective escrita y dirigida por una mujer mexicana

Para quienes la han visto completa, sabrán que cada temporada de True Detective tiene su esencia, ya sea por los personajes o por la historia en sí.

Y quienes no han tenido el placer de verlas, es importante saber que no es necesario ver las tres últimas antes de Tierra Nocturna, pues cada entrega es una historia completamente distinta.

Sabiendo lo anterior, la marca distintiva de la cuarta temporada es, sin duda, el cambio de dirección del creador original a Issa López, la exitosa escritora y directora mexicana, quien en una entrevista exclusiva a la que accedió La Tercera, aseguró que la entrega está empapada de poder femenino.

“Todas estamos emocionadas de que haya más mujeres en Hollywood. Cuando era niña, a partir de los años sesenta, casi no había mujeres., prácticamente no había directoras (...). Entonces crecí pensando que no podía ser directora de cine”, relató López.

La directora mexicana Issa López junto a las protagonistas de True Detective. Foto: HBO

“Ahora creo que las películas más emocionantes del año son todas dirigidas por mujeres. Nos alegra que HBO esté a la vanguardia del interés en nuevas voces, voces diferentes, historias diferentes que centren las experiencias de las mujeres en formas que nunca habían sucedido”.

Pero Issa López también es mexicana, una influencia que intentó plasmar en el guión y algunos personajes de Tierra Nocturna: “Es probable que una voz que no se ha escuchado siempre, tenga cosas realmente interesantes que decir”, anticipó.

“Es lo más mexicano que he hecho en mi vida. Yo creo que los latinoamericanos de todo el mundo lo verán y lo sentirán”, explicó la directora. Además, una de las personajes principales, la policía Evangeline Navarro, tendrá orígenes latinoamericanos.

Jodie Foster, la protagonista de True Detective: Tierra Nocturna

Cuatro veces nominada a los Premios Óscar como mejor actriz y dos estatuillas en casa por sus interpretaciones en The Silence of the Lambs y The Accused. Así es la trayectoria de la impactante Jodie Foster, quien dejó la pantalla grande después de varios años para volver a la televisión.

Es la encargada de darle vida a la detective Liz Danvers, de la que todavía se sabe muy poco, no obstante, Foster relató un poco sobre su personaje en la conferencia a la que accedió LT.

“Amo a Liz Danvers, amo a esta personaje porque es honesta. Y eso significa que ella también es una idiota la mayor parte del tiempo. Creo que es bastante inconsciente de sus propias motivaciones, no sabe cómo eso afecta a la gente. Piensa que son divertidas las cosas que no lo son. Pero simplemente la amo”, dijo la actriz.

Los detalles exclusivos de True Detective 4, la aclamada serie de HBO que te pondrá los pelos de punta. Foto: HBO

Tanta es la emoción que demostró Foster en la entrevista, que mientras sonreía, aseguró que “nunca había estado tan entusiasmada con algo desde Silence of The Lambs como lo estoy con True Detective (...) La siento como una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida”.

Su coprotagonista, Kali Reis —la boxeadora que debutó en Hollywood con la serie Catch The Fair One— interpretará a Evangeline Navarro, una soldado completamente distinta a la detective Danvers, pero que se convertirá en su aliada y acompañante entre los misterios oscuros a los que se enfrentarán en Alaska.

“Tienes a estas dos personalidades y resulta en una química asombrosa que funciona, es como una mala relación que simplemente funciona. Cada una es muy profunda, con sus propias vidas, pero tienen que dejar de lado todo eso para resolver el crimen (...) Es muy impredecible”, contó Reis, por su parte.

Y aunque sus personajes pueden tener encontrones por ser tan diferentes, en el rodaje, ambas coinciden que lo más fácil fue tenerse la una a la otra como compañeras. En cambio, coincidieron en que, definitivamente, lo más duro de grabar Tierra Nocturna fue el frío.

“Hubo días en los que hacía mucho viento y demasiado frío, y nos teníamos que ir a media noche porque se avecinaban tormentas enormes”, relató Foster, y agregó que incluso llegó a enfermarse y perder la voz, por lo que tuvo que ausentarse unos días.

Los detalles exclusivos de True Detective 4, la aclamada serie de HBO que te pondrá los pelos de punta. Foto: HBO

Cuándo y dónde estrena True Detective 4: Tierra Nocturna

El primer episodio de True Detective 4 se estrenará el 14 de enero en la señal televisiva de HBO y HBO Max. A partir de esa fecha, se lanzará un episodio a la semana.

Revisa el tráiler aquí.