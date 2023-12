Pareja de adultos mayores gasta 10 mil dólares en Disney+ por error y queda 70 años suscrita a la plataforma

Una confusión que salió cara. Así podría resumirse la experiencia que vivió una pareja de adultos mayores de Estados Unidos, quienes por error compraron 10 mil dólares de tarjetas de regalo en la plataforma de streaming Disney+. Es decir, alrededor de 9 millones de pesos chilenos.

Todo partió mientras planeaban un viaje familiar a Walt Disney World y creyeron que estaban comprando entradas y reservas para restaurantes. No solo fue una pérdida de dinero, sino que también implicaba que quedaran suscritos a la plataforma por 70 años.

Quien dio a conocer el incidente fue la hija de la pareja, llamada Andie Coston, por medio de un video de TikTok publicado a mediados de diciembre y que hasta ahora lleva más de 3 millones de reproducciones.

Cómo una familia gastó 10 mil dólares en Disney+ por error

“En 2020 mis padres estaban planeando un gran viaje familiar pero llegó la pandemia. Finalmente lo planeamos para esta Navidad. Todos los integrantes de mi familia van”, fueron las palabras que Coston escribió en su video, mientras de fondo se oye una canción viral.

De acuerdo a la usuaria, con el fin de ahorrar un poco de dinero, sus padres de 78 años gastaron 10.000 dólares en tarjetas de regalo para así adquirir “las entradas y reservas en restaurantes” del parque de Disney.

“Fui a casa este fin de semana y estaban teniendo problemas para cargar las tarjetas de regalo correctamente y comprar los boletos”, agregó.

A continuación, Coston mostró las imágenes del error: un montón de tarjetas de Disney+. “Transmite las mejores historias, todo en un solo lugar”, reza la descripción de las postales.

Pese a que el registro tenía un poco de humor, Coston dejó ver que también necesitaba ayuda urgente para resolver el problema. “Eso es más de 70 años de Disney Plus (..) No se trata de dinero. Se trata de recibir el dinero en la forma correcta”, escribió.

Para el momento en que publicó el video -el 18 de diciembre-, ya quedaban seis días para Navidad y, de acuerdo a la trabajadora social, en los parques ya se estaban agotando las entradas debido a las fechas.

Su familia, además, se sentía muy afectada por la confusión. “Mi mamá está angustiada, mi papá frustrado y a los niños les preocupa que no podamos ingresar a Disney”, contó la joven.

En otros tiktoks que publicó más tarde, Coston aclaró que esto no era una estafa y que no entendía cómo el sistema les permitió comprar esa cantidad de tarjetas de regalo en el servicio de streaming. Además, aclaró que, debido a un tema generacional, sus padres no acostumbran a usar ese tipo de plataformas y desconocían que había una diferencia entre Disney+ y Disney.

La solución

Un día después del primer video, Coston reveló en sus redes sociales que afortunadamente habían conseguido arreglar la situación, luego de que Disney los contactara. En resumen, se les dio la posibilidad de que convirtieran los 10.000 dólares que tenían en tarjetas de regalo de Disney+, en 10.000 dólares de tarjetas de regalo para usar en los Parques Disney.

“Estoy muy contenta de haber podido resolverlo, especialmente por el bien de mis padres. También fue bueno saber que mis padres no son los únicos que han experimentado esto”, comentó la mujer al medio People.