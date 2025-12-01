Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto. Foto: archivo.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, solicitó formalmente al presidente israelí, Isaac Herzbog, un indulto en el juicio por corrupción que ha enfrentado desde 2020.

La solicitud fue presentada este domingo 30 de noviembre, mientras que Netanyahu ha rechazado sostenidamente los cargos de los que se le acusa .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado las acusaciones en su contra como una “cacería de brujas” y ha descrito al primer ministro israelí como un “gran” líder.

Cuando visitó Israel en octubre de este año, el abanderado republicano dio un discurso ante el parlamento israelí, tras el alto al fuego en Gaza que su administración ayudó a mediar.

En dicha instancia, Trump se dirigió a Herzog para pedirle que indultara a Netanyahu. Unas semanas después, volvió a insistir en lo mismo a través de una carta.

Las investigaciones contra Netanyahu iniciaron en 2016. La policía recomendó formalmente su procesamiento en febrero de 2018.

En noviembre de 2019 fue imputado y el juicio inició en mayo de 2020. Netanyahu se declaró inocente en febrero de 2021 .

Desde entonces, el Tribunal de Distrito de Jerusalén ha revisado una lista de más de 300 testigos.

Sin embargo, los procedimientos se han suspendido en distintas ocasiones . Inicialmente por las restricciones relacionadas a la pandemia del Covid-2019 y, más adelante, por la guerra iniciada en octubre de 2023.

A finales de 2024, el primer ministro comenzó a declarar como acusado.

Hasta el momento no se tiene claridad sobre si Herzog tiene previsto indultar a Netanyahu tras su reciente petición.

Si es declarado culpable, podría ser condenado a prisión .

De qué se acusa a Netanyahu en el juicio por corrupción en Israel

Netanyahu se enfrenta a tres causas separadas, pero que están relacionadas entre sí. En estas se describen cargos que incluyen soborno, fraude y abuso de confianza .

Se basan en acusaciones de que otorgó favores regulatorios y apoyo diplomático a empresarios de alto nivel, a cambio de regalos y cobertura mediática favorable, según rescata el New York Times.

Muchos de sus partidarios acusan que el caso corresponde a una estrategia de sus opositores para derrocarlo por la vía judicial.

Algunos de estos últimos le han pedido que renuncie como primer ministro y lo han acusado de prolongar tanto la guerra en Gaza como el juicio en su contra para mantenerse en el poder y evitar la cárcel.

Netanyahu, por su parte, ha rechazado haber cometido cualquier irregularidad.

Las tres causas son conocidas como: Caso 1000 , Caso 2000 y Caso 4000 .

También había una cuarta, el Caso 3000, pero salió absuelto de esta.

Qué dice el Caso 1000 del juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel

En el Caso 1000, se acusa a Netanyahu de haber aceptado casi 300.000 dólares en regalos .

De acuerdo a la acusación, aquello se habría dado entre 2007 y 2016 e involucraría al productor de cine y televisión, el israelí Arnon Milchan, y al multimillonario australiano, James Packer.

Según la Fiscalía, Netanyahu presionó al Ministerio de Hacienda para que duplicara la duración de una exención fiscal para israelíes expatriados, como Milchan, tras su regreso al país desde el extranjero.

También se acusa a Netanyahu de presionar al gobierno de Estados Unidos para que ayudara a Milchan a renovar su visa estadounidense y de colaborar en un acuerdo que involucraba a un canal de televisión del que Milchan era propietario en parte .

Las acusaciones afirman que Packer no parece haber recibido beneficios a cambio de los regalos.

Tanto Packer como Milchan han rechazado haber cometido irregularidades. Ninguno de los dos está siendo juzgado.

Qué dice el Caso 2000 del juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel

En el Caso 2000, se acusa a Netanyahu de negociar un acuerdo en 2014 con Arnon Mozes , editor de Yediot Aharonot , uno de los principales periódicos de Israel.

Las acusaciones afirman que aceptó la aprobación de una legislación que habría perjudicado a Israel Hayom , un periódico rival, a cambio de una cobertura informativa favorable .

Netanyahu no es acusado de cumplir esa promesa, según rescata el Times, mientras que Mozes, quien se encuentra en juicio, ha negado haber cometido irregularidades.

Qué dice el Caso 4000 del juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel

En el Caso 4000, el magnate de las telecomunicaciones, Shaul Elovitch , y su esposa, Iris , son acusados de favorecer a Netanyahu desde 2012 a 2017, con el presunto objetivo de que este no obstruyera en sus intereses comerciales .

Shaul Elovitch es acusado de permitir reiteradamente que Netanyahu y su familia influyeran en la cobertura de su sitio web de noticias, Walla, con la intención de que no tomara medidas que pudieran perjudicar a sus negocios.

Entre estos últimos se encuentra una fusión que involucra a la empresa de comunicaciones de la que era propietario, Bezeq, y su proveedor de televisión satelital, Yes.

Los Elovitch están siendo juzgados y han rechazado haber cometido irregularidades.