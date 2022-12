Tres espectaculares momentos captados durante la euforia Argentina por ganar el Mundial de Qatar

Luego de la final de la Copa del Mundo, las redes sociales se vieron plagadas por los festejos en Argentina y el mundo, incluido Bangladesh, por la obtención del título por parte de la selección albiceleste.

En ese escenario, varios momentos captaron momentos emocionantes ocurridos durante y después del encuentro. Por ejemplo, uno de los videos presenta la expectación en las calles argentinas durante la tanda de penales.

A bordo de una bicicleta, una mujer comenzó a acercarse hacia el Obelisco justo durante el último penal. A partir de ahí, primero se escucha la euforia de los gritos de la celebración, para luego dar pie a la gente celebrando en las calles, saliendo desde los edificios y fundiéndose en abrazos ante las locura del Argentina campeón.

“¡Me avisaron que se estaba haciendo viral éste video! ¡Ni me percaté en su momento que era el último gol definitorio del mundial! En el video no se llega a sentir del todo, pero entre el momento de duda y el grito de emoción de todos, hubo un silencio de unos segundos INCREÍBLE”, explicó la usuaria @InYourScript en Twitter. “Fui hasta el Obelisco porque el partido también era la gente y me emocionaba más ver a todos festejando el partido que el partido en si”, agregó.

En otro video, subido por el periodista Facundo Pedrini, se ve otro momento emocionante de la gente celebrando en las calles. Una persona, en aparente situación de calle, es abrazado por un hincha, mientras que termina recibiendo la camiseta de la selección por parte de otro hincha que también lo abraza.

En ese sentido, Pedrini simplemente escribió: “esto también es Argentina”.

Finalmente, en otro de los videos más viralizados, se da cuenta de la algarabía en torno al Obelisco a bordo de un dron que captó la celebración argentina en su máxima expresión.