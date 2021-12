Emprender en pandemia: contra viento y marea

Si en julio del año pasado le hubiera contado a mi familia que quería abrir un bar, sé muy bien qué cara habrían puesto y qué habrían dicho: “¿Qué te pasa? ¿Estás loco?”.

Y, sinceramente, algo de razón les habría encontrado: difícil entender que alguien –yo– que había tenido que “congelar” su negocio de hielo debido a la pandemia, y que había estado manteniéndose en los últimos meses a punta de vender legumbres, huevos y frutos secos, quisiera dar un salto así de grande, así de extremo. Así de arriesgado.

En julio del año pasado, cuando las cifras de contagios por Covid-19 estaban descontroladas y Santiago dormía bajo un confinamiento total, supe que un conocido estaba vendiendo los derechos de llave de un local gastronómico. Decidí no contarle a nadie que aprovecharía la oportunidad para abrir un bar, uno de mis grandes sueños laborales. Solo rompí el silencio con mi pareja y con dos viejos amigos: los llamé para que fueran mis socios. Al resto del mundo le comuniqué la (¿buena?) nueva cuando ya no tenían cómo frenarme, porque el negocio estaba cerrado.

Ahora podían decirme loco. Pero un loco muy afortunado, que lucía el manojo de llaves de un futuro bar entre sus manos.

Soy Francisco Villalobos y tengo 35 años. Estudié Ingeniería Comercial con la idea de tomar la mención en Economía, pero al tiempo me desencanté de la carrera. Luego, por mi buen puntaje en la prueba me gané una beca para seguir Periodismo, a pesar de las críticas de mi entorno, porque mi nuevo sueño era ser periodista deportivo y le daba mucho valor a la idea de elegir una profesión que me diera satisfacción y sentido. Viví y ejercí como periodista de medios varios años en Argentina, pero al volver a Chile sabía que en el medio local sería difícil encontrar un trabajo que fuera justamente remunerado. Fui a muchas entrevistas, y de todas salía con una propuesta económica escuálida y un consuelo ídem: “Estás sobrecalificado”.

Sabía, también, que quería tener un bar; durante mis años en Buenos Aires había vivido el boom de las cervezas y destilados artesanales y quería replicar esa idea en Santiago. Había que empezar por algo, y ese “algo” fue abrir una empresa de hielo: un producto subvalorado, pero el secreto mejor guardado de una buena barra, ya que según cómo esté hecho puede dar plus o simplemente arruinar un trago. Además, trabajar junto a los empresarios gastronómicos me permitiría conocer el panorama local, y eso era un gran incentivo.

El miedo a fracasar no era un punto demasiado importante para mí. Crecí en una familia de comerciantes independientes, donde el esfuerzo no se transaba. Vi a mis papás trabajar 24/7, a mi abuela por parte de papá -sola con ocho hijos- sacar adelante un boliche en Pedro Aguirre Cerda, a mi abuelo por parte de mi mamá, inmigrante croata;, a mis tíos, a mis primos y muchos ejemplos más sobre el compromiso y sacrificio que significa sacar adelante un negocio.

En junio de 2017, junto a dos socios abrimos Hielo Andino, que tuvo un crecimiento muy rápido hasta el estallido social del 18 de octubre de 2019. Los primeros diez días fueron terribles: con restaurantes y bares cerrados, cada jornada sin ventas era también una sin ingresos.

En noviembre la situación mejoró, pero solo por unos meses. Cuando el 22 de marzo supimos que Santiago entraría en confinamiento por la pandemia del coronavirus, y que restaurantes y bares cerrarían, asumimos que también debíamos bajar la cortina. La ley de Murphy se hizo presente: en febrero habíamos pedido un crédito y había que pagar las cuotas, además de los sueldos de cinco trabajadores que lo estaban pasando tan mal como nosotros.

De ese préstamo nos quedaban tres millones. ¿Qué hacíamos? Decidimos gastarlos en comprar productos de campo: huevos, queso, fruta, legumbres y frutos secos. Hicimos una extensión de giro y sacamos permiso para abrir Emporio Andino, un negocio atendido por su propio dueño: iba a comprar al campo, en la tarde repartía pedidos y en las noches me encargaba de los pagos. Las ganancias servían para vivir, para pagar las cuentas básicas y mantener a flote la empresa de hielo.

Un día, a finales de julio del año pasado, escuché que uno de los clientes de Hielo Andino estaba vendiendo el derecho de llaves de dos de sus locales a precios más bajos que los del mercado. No fue fácil tomar la decisión: tuve que endeudarme a nivel personal para invertir en un bar de incierto futuro. Mientras descascarábamos las paredes del local –una ex fuente de soda ubicada en Manuel Montt, casi al llegar a Bilbao– la pregunta era: ¿Y qué pasa si la pandemia dura un año más?

La respuesta siempre era la misma: “Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca”. Estuvimos tres meses haciendo la remodelación del local nosotros mismos y a pulso.

A mediados de enero de este año abrimos Cantina Montt, con toque de queda a las 22.00h y en fase 2, que permitía atender público solo en la terraza. Apostamos por una carta de cervezas, vinos, destilados, picoteos y tablas con productos provenientes de más de 80 productores artesanales. Esa era la semilla y esencia de este nuevo proyecto: trabajar junto a pequeños comerciantes con quienes hay contacto y relación directa, y a los que ya conocía por el Emporio Andino. Una forma de darle cabida a muchas personas que no tienen cómo competir contra los conglomerados del rubro alimenticio.

No ha sido fácil: en abril y en junio estuvimos cerrados cuando Santiago retrocedió a fase 1. Intentamos el delivery, pero no nos resultó: la calidad de los platos se perdía en el trayecto, y como no confiábamos en ningún sistema de reparto, hacíamos nosotros mismos las entregas. A los pocos días desechamos la opción y asumimos tener que cerrar antes que convertir al Cantina en una “mala marca”.

Hoy el bar está en buen pie, aunque ninguno de los tres socios estamos recibiendo ganancias.

Estoy aquí, en Transformadores, porque quisiera compartir mis experiencias sobre tener una pequeña empresa y ser independiente, y también para aprender de las vivencias de ustedes: contarles desde cómo postular a un fondo –recuerdo, por ejemplo, que estuvimos a punto de ganarnos un Semilla con la empresa de hielo, pero quedamos en el limbo por un tema burocrático (no teníamos la antigüedad suficiente)–, hasta la importancia de tener conversaciones sinceras con los socios sobre las expectativas en torno a un negocio. Espero acompañarlos dos veces a la semana, recibir sus preguntas y apoyarnos entre todos y todas.

No han sido días ni meses fáciles. Quizá estamos locos, pero si así se le llama a quienes han intentado sobrevivir a la pandemia contra viento y marea, entonces llámennos así. Si sobrevivimos a esto, podemos hacer frente a cualquier cosa.