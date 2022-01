Una emprendedora que apostó (y ganó) con el comercio online

Parece que fuera a mil por hora. Sentada en la oficina desde donde maneja su negocio, Francisca Escobar (39) habla con total seguridad, gesticula mucho con las manos, salta de un tema a otro y se explaya en cada uno; hace un repaso de su carrera profesional, remarca con énfasis el impacto que quiere generar en el ecosistema del comercio electrónico, le surgen nuevas ideas y destaca su principal orgullo: The Kickass Company, la startup que cofundó hace dos años y que ya ha crecido exponencialmente.

Francisca se dedica a la creación de e-commerce para empresas, principalmente medianas, y de programas de venta. En simple: les ayuda a las empresas a que den el salto hacia las ventas por internet. “Antes el e-commerce era visto como un canal de venta más, pero nos dimos cuenta de que en algún minuto se iba a poner de moda; ahí habría una oportunidad tremenda que tenía que ver con este mundo: cómo hacíamos que la gente entendiera cómo vender de forma digital”, cuenta.

Pero The Kickass Company no siempre fue The Kickass Company. En 2019, la ingeniera comercial comenzó haciendo asesorías bajo el nombre PAVE (Programa de Aceleración de Ventas de E-commerce). “Súper original, súper creativo”, se ríe. Tiempo después, tras el estallido social en octubre, al ver que muchos locales tuvieron que cerrar, comenzó con su propia empresa.

“En enero ya estábamos levantando plata; ahí salió el nombre The Kickass Company”, cuenta. El título hace un juego de palabras entre la expresión en inglés kick ass (patada en el trasero) y Kika, que es como la llaman informalmente. “En marzo de 2020 estábamos reestructurando y nos dimos cuenta de que la empresa no podía funcionar solo conmigo, necesitábamos levantar un equipo: empezó a colapsar el nivel de pega, se volvió una locura. No nos dimos ni cuenta y llegamos a 15 personas y más de 150 clientes”.

En esa explosión de trabajo hubo otro hito relevante: marzo de 2020, cuando el covid-19 llegó a Chile, se desató la crisis sanitaria y comenzaron las restricciones y las cuarentenas. The Kickass, entonces, se volvió fundamental, ya que las pymes se vieron obligadas a digitalizarse.

“Desde el lado de la demanda se abrieron un montón de oportunidades, y desde el lado de la oferta, creo que al obligarlos a cerrar los empujaron a tomar un camino nuevo. La pandemia amplificó lo que nosotros hacíamos. Gracias a la crisis sanitaria, además, es que aparece esta posibilidad de participar de charlas y eventos (de e-commerce, digitalización o comercio electrónico)”, cuenta Kika, elegida como embajadora del programa Digitaliza tu Pyme y hoy, además, conferencista internacional.

“Miro The Kickass y me produce mucho orgullo. No puedo creer que en dos años nos hayamos convertido en actores relevantes del ecosistema”.

Seis años perdiendo plata

Para Francisca Escobar no todo ha sido éxito. Tras pasar los primeros ocho años de su carrera trabajando en el mundo corporativo, renunció, tomó sus maletas y se fue unos meses a Estados Unidos. En eso, cuenta, se encontró con una pareja de amigos que le propuso comenzar un emprendimiento en Chile: una empresa dedicada a crear “productos que construyeran amor”. Ella estaría a cargo del área comercial y aceptó.

“Estuve seis meses y fue un desastre: invertí pésimo, hice unas proyecciones pésimas… todo lo que no hay que hacer lo hice. Esa fue mi entrada al emprendimiento”, recuerda.

Luego, en 2014, con la decisión de no volver a trabajar en una empresa, cofundó Loading Play, que en ese entonces desarrollaba plataformas de e-commerce. “Me puse a vender soluciones de e-commerce cuando no existían; les decía a las empresas: ‘Esto es el futuro, con esto ampliarás tus canales de venta”, pero me miraban con cara de: ‘Esta cuestión no’. Igual vendimos, hicimos hartas cosas. El primer y segundo año nos fue medianamente bien, porque hacíamos proyectos a medida, pero decidimos que teníamos que hacer un solo producto. No le achuntamos a ni una. Reinventamos, reiteramos, un montón de cosas… Cuento corto: seis años perdiendo plata”, cuenta.

La primera experiencia de Francisca Escobar como emprendedora fue poco alentadora: “Fue un desastre: invertí pésimo, hice unas proyecciones pésimas… todo lo que no hay que hacer lo hice”, recuerda.

Loading Play, sin embargo, sobrevivió y hoy coexiste con The Kickass. “Voló el año pasado. Nos dimos cuenta de que no teníamos cómo competir con empresas mundiales tipo Shoppify o Vtex. Iba a ser imposible”, asegura. La empresa cambió su foco y hoy desarrolla herramientas para potenciar los e-commerces.

“Se complementan muy bien los dos negocios, porque con The Kickass partes haciendo un e-commerce y después, cuando te queda la patada porque vendes mucho o te tienes que integrar con la tienda física, pasas a Loading Play, que los ayuda a dar el salto”, explica.

Como voz acreditada en el mundo del emprendimiento, Francisca Escobar reconoce que comenzar un negocio propio “es duro”, pero asegura que vale la pena, sobre todo si se cuenta con un buen equipo. Remarca, además, que lo importante es “aprender para desaprender”.

“Todos los días es un día nuevo. Esta cuestión es tan rápida; un día pasa algo, otro día pasa otra cosa, van saliendo nuevas tecnologías y creo que la clave está en aprender y desaprender, en tener la humildad de decir que uno no se las sabe todas y tener la capacidad de enchufarse en temas nuevos, ponerse al día para estar vigente”. Entonces parafrasea un texto de la película Hasta el último hombre: “Todo me lleva siempre a decir ‘one more, one more; please, one more’”.

“Es la clave para el emprendimiento. Al final te levantas todos los días y dices: ‘vamos por uno más’. Tú eres tu principal porrista. Aquí no tienes un jefe que te diga: ‘Te felicito, lo estás haciendo súper bien’”.

Dice sin titubear: “¿Cómo veo The Kickass de aquí a cinco años? Extraordinario. Quiero conquistar el mundo. Soy de las que quiere la cuadra completa. Nuestro objetivo es llegar a Latinoamérica, y ya tuvimos un primer approach con Perú. Queremos impactar a un millón de empresas en el continente. El e-commerce es infinito y si no es eso son los programas de venta que también son infinitos: nadie te enseña a vender, nadie te dice cómo se hace”, agrega.

Y porque está segura de que está desarrollando algo grande, vuelve a recurrir al cine y cita a Tío Ben de Spiderman: “‘Un gran poder conlleva una gran responsabilidad’. Para mí esa frase es clave, porque hoy día tenemos la suerte de tener una súper gran vitrina, pero también es una gran responsabilidad, porque lo que te estoy diciendo o te puede cambiar diametralmente tu negocio o te puede matar la esperanza”.