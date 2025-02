Alcalde de Independencia defiende presencia en operativos de seguridad: “Estoy personalmente ahí mismo arriesgando mi vida”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, Agustín Iglesias (Ind.-UDI) descartó que participar de los procedimientos de los funcionarios municipales -en los que reconoció portar chaleco antibalas- sea un "show" comunicacional. "Algunos me han dicho que esto es propio del show de los políticos, yo no estoy haciendo ningún show (...) Esto lo estamos haciendo semanalmente, insistentemente, para ir dando una señal súper clara", dijo. De todas formas, recalcó que es necesario que se realice de forma continua e instó a los alcaldes de las comunas aledañas a sumarse. "Yo voy al operativo, estoy personalmente ahí arriesgando mi vida, en muchos casos enfrentando a bandas criminales que no les importa nada, pero yo no estoy dispuesto a seguir haciéndolo en el caso de La Chimba, si es que los otros alcaldes no van y si es solamente una vez al mes, porque eso no sirve de nada", sostuvo. Revisa en el video la entrevista completa.