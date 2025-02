Desbordes explica por qué tiene foto de Piñera y no la oficial de Boric en su oficina: “Pedí que la mandaran y todavía no llega”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó que cuando llegó al municipio "no había foto presidencial", por lo que trajo una imagen del exmandatario, que estaba dedicada. "También (tengo) fotografías del Presidente Aylwin y del Presidente Lagos con dedicatorias", agregó, añadiendo que el 13 de diciembre escribió a "una persona del círculo más directo del Presidente Boric" para que le enviara el retrato del actual jefe de Estado, lo cual aún no se concreta. "Yo espero que me llegue dentro de las próximas semanas. Cuando llegue la foto del Presidente Boric la tendremos aquí en la oficina del alcalde", planteó.