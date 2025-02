Hermano de Piñera: “Espero que la derecha sea capaz de unirse, sino una vez más puede farrearse la Presidencia”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', Pablo 'Polo' Piñera abordó el vacío que dejó el fallecimiento del exmandatario en la derecha. En esa línea, afirmó que Evelyn Matthei "de alguna forma ha recogido en parte importante el legado de Sebastián" y que, en principio, la exalcaldesa de Providencia es la carta que apoya para llegar a La Moneda. De todas formas, el también exmilitante de la DC planteó que el expresidente Eduardo Frei "también sería eventualmente un buen candidato". Consultado por el endurecimiento del tono del Partido Republicano contra Chile Vamos y la irrupción de Johannes Kaiser en las encuestas, llamó a que la coalición de centroderecha reafirme sus "convicciones" y no se deje "influenciar por la gente que va por el lado corriendo", reconociendo que le preocupan liderazgos de extrema derecha e izquierda -a quienes no personalizó- que "no creen mucho en la democracia".