“No creo que haya sido un show”: directora de Conaf defiende a ministro de Agricultura tras críticas por video

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistada por Consuelo Saavedra, la directora ejecutiva de Conaf, Aida Baldini, abordó los cuestionamientos que recibió el titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, por publicar un video en que se ve apagando un foco de incendio en la comuna de Traiguén, región de La Araucanía. "No me llamó en lo más mínimo la atención que haya tomado una manguera. Él siempre dice que hay que meterse, que hay que colaborar", afirmó Baldini, agregando que "lo hemos visto en muchas circunstancias donde no lo está enfocando una cámara y sale a cuesta con un montón de cosas", lo he visto meterse en quebradas, sacar cocinas viejas, sillones viejos, arrancando las matas. No me llamó en lo más mínimo la atención que haya tomado una manguera", planteó la líder la corporación.