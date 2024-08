Renzo Trisotti por migración irregular: “Ya no aguantamos más la falta de respuesta del gobierno boliviano”

En un nuevo capítulo de Desde la Redacción, el diputado por Tarapacá aseguró que el control fronterizo "aún no está asegurado" y criticó a las autoridades del país vecino, afirmando que "mientras no hayan reconducciones no pasa absolutamente nada". Esto, a propósito de la agresión sufrida por un militar en Colchane el sábado pasado. Revisa aquí todos los detalles.