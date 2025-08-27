500 funcionarios de Gendarmería pasan de funciones administrativas al control directo en cárceles

Desde el Ministerio de Justicia el titular de la cartera, Jaime Gajardo (PC) detalló junto al nuevo director de Gendarmería, Rubén Pérez, el progreso de las 17 medidas de seguridad en los recintos penitenciarios.

Las acciones habían sido anunciadas luego de varios hechos que pusieron a la institución penitenciaria bajo escrutinio, como la excarcelación del sicario del “Rey de Meiggs”, Alberto Carlos Mejía Hernández -quien estaba bajo custodia con una identificación falsa-, el escape de tres reos desde la cárcel de Valparaíso o la amenaza de muerte que recibió un funcionario en Cauquenes.

Entre las medidas destacan las que extenderán a más penales el régimen de máxima seguridad con uniforme diferenciado de reos peligrosos y la que despliega medio millar de funcionarios de Gendarmería, quienes pasaron de labores administrativas al “control directo” de las cárceles.

“Antes estaban cumpliendo funciones administrativas, ya sea en las direcciones regionales o eventualmente en los distintos departamentos administrativos”, afirmó Gajardo, quien precisó que “después de esta acción que nosotros le pedimos al director nacional que concretara en 48 horas, ya se destinaron o redestinaron 500 funcionarios y funcionarios de Gendarmería para fortalecer el control directo en los establecimientos penales”.

Por su parte, el mandamás de la institución carcelaria -quien fue ratificado por el gobierno el lunes en el cargo, que hasta entonces lo ocupaba de forma subrogante- enfatizó que la medida va en la línea de reforzar la seguridad interna de los establecimientos penales.

“La mayor presencia del personal operativo se ha extraído en volumen importante del orden de los 500 funcionarios hasta el momento, desde labores operativas, para enfocarnos en el trato directo y en el mejor control de la población penal”, dijo Pérez, quien agregó que es “de público conocimiento” que la población tras las rejas está “en un sostenido aumento y en una condición cada vez más compleja”.