“A Kast esto no le pasa”: Jara llama al orden a su comando tras tensiones internas

Desde Chillán, en el marco de su gira por regiones, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), salió al paso frente las declaraciones cruzadas dentro de su comando.

Y es que esta semana estuvo marcada por el choque entre el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), su vocero, y la integrante de su comité estratégico, Bárbara Figueroa (PC). El enfrentamiento entre ambos se produjo por las críticas del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, al exjefe de la billetera fiscal, Mario Marcel.

Consultada por los roces internos de su campaña, la exministra del Trabajo afirmó: "Respecto de los dichos de los dirigentes de los partidos, quiero ser muy clara, yo estoy en una gira nacional buscando soluciones para los problemas que vive la gente en el día a día, y espero que quienes quieran apoyar esta candidatura se pongan en el mismo modo, modo ciudadanía, modo buscar soluciones y modo de atender la necesidad de las personas”.

A lo que agregó: “El tiempo y la energía que se gasta en discutir entre políticos es algo realmente impresionante. Por eso hay tanta desafección entre la gente y el mundo de la política”.

Jara incluso comparó el escenario de su candidatura con la del candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast.

“Yo sé que es muy difícil entre nueve partidos que me apoyan que todos estén de acuerdo en todos los puntos de vista. A Kast esto no le pasa porque es candidato a un partido único donde el que piensa distinto termina fuera del partido. En mi caso no, hay gente diversa, pero sí es importante que todos tengamos claro que la política está para servir a las personas, no para estar en pequeñas rencillas permanentemente”, cerró.

Consultada, la candidata evitó responder si había “solucionado” sus diferencias con Carmona. “Yo estoy preocupada de hacer campaña”, dijo.