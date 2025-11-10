Abuchean a Donald Trump tras polémico sobrevuelo del Air Force One en partido de la NFL

“¿¡Fue ese el mejor sobrevuelo de la historia!? ¡Nadie ha hecho un sobrevuelo así! Dicen que los pilotos del Air Force One son los mejores… ¡y lo acabamos de comprobar!”, dijo Trump a los periodistas al bajar del avión, que sobrevoló el Northwest Stadium durante el partido.

Las redes sociales se llenaron de registros de la imponente llegada de Trump, y varios usuarios reaccionaron con preocupación por la baja altura en que la nave sobrevoló el recinto deportivo.

Aunque la Casa Blanca celebró la “acrobática” llegada de Trump, el público recibió al mandatario estadounidense con silbidos y abucheos.

Además, durante el entretiempo, el locutor del estadio presentó a Trump, para que éste leyera un juramento, pero nuevamente recibió el rechazo de los fanáticos.