SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Acusan a conductor de manejar drogado en plena autopista: zigzagueaba y rompió un espejo con un manotazo

A través de redes sociales, una usuaria compartió diversos registros de un auto que adelantaba y zigzagueaba al resto de los vehículos en plena autopista vespucio norte. Según detalló, el hombre “estaba desorbitado mal”.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El incidente ocurrió el miércoles a las 11 de la mañana, a la altura de la salida Carlos Valdovinos. Sin embargo, según detalló la denunciante Camila Guzmán, venía de mucho antes.

“Nos percatamos más que nada porque venía detrás de nosotros y empezó a acercarse mucho al auto. Nos intentó adelantar, pero el tipo venía fuera de todos sus cabales y adelantó apegado a nosotros, entonces tuvimos que tirarnos hacia al lado, porque o sino el tipo nos chocaba”, explicó.

“Después se le cruzaba otros autos, a todos le hacía lo mismo, se le tiraba, o sea los quería adelantar y les frenaba. En eso, nos empezó después a gritar cosas y claro, estaba desorbitado mal. Normal no estaba”.

Luego, Camila contó que el conductor “en una curva le tiró un manotazo a un auto y le hizo tirar el espejo”, y luego lo perdió de vista.

En su publicación de Instagram, logró contactarse con otros conductores que se cruzaron con el hombre -supuestamente drogado- de la camioneta blanca, e intercambiaron los datos del sujeto.

Más sobre:NacionalVespucio NorteDenuncia CiudadanaConductores

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso “red de bots”: gobierno no contempla por ahora interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

Sondeo Descifra: 33% cree que Jara daría más garantía para la paz social seguida por Kast (23%) y Matthei (19%)

El último lamento de Elizalde ante el oficialismo por la división en dos listas parlamentarias

Servicios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Rating del jueves 4 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 4 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Caso “red de bots”: gobierno no contempla por ahora interponer una acción judicial
Chile

Caso “red de bots”: gobierno no contempla por ahora interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros
Negocios

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros

Directorios serenos: la ley como oportunidad de gobernar mejor

Autofin casi duplicó sus ganancias y ahora busca un aumento de capital por $30 mil millones

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa
El Deportivo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser “un modelo orientado a la especulación empresarial”

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile en la lucha por el Mundial de Rugby

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral