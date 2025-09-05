Acusan a conductor de manejar drogado en plena autopista: zigzagueaba y rompió un espejo con un manotazo

El incidente ocurrió el miércoles a las 11 de la mañana, a la altura de la salida Carlos Valdovinos. Sin embargo, según detalló la denunciante Camila Guzmán, venía de mucho antes.

“Nos percatamos más que nada porque venía detrás de nosotros y empezó a acercarse mucho al auto. Nos intentó adelantar, pero el tipo venía fuera de todos sus cabales y adelantó apegado a nosotros, entonces tuvimos que tirarnos hacia al lado, porque o sino el tipo nos chocaba”, explicó.

“Después se le cruzaba otros autos, a todos le hacía lo mismo, se le tiraba, o sea los quería adelantar y les frenaba. En eso, nos empezó después a gritar cosas y claro, estaba desorbitado mal. Normal no estaba”.

Luego, Camila contó que el conductor “en una curva le tiró un manotazo a un auto y le hizo tirar el espejo”, y luego lo perdió de vista.

En su publicación de Instagram, logró contactarse con otros conductores que se cruzaron con el hombre -supuestamente drogado- de la camioneta blanca, e intercambiaron los datos del sujeto.