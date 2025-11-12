Inicio
Adherentes de Jara insultan a Kast, Kaiser y Matthei durante discurso de candidata en cierre de campaña
Adherentes de la candidata presidencial Jeannette Jara entonaron un cántico en el acto de su cierre de campaña en la plaza de Maipú que provocó la indignación de los abanderados opositores.
Por
Paula Morales
12 NOVIEMBRE 2025
Más sobre:
Nacional
Jeannette Jara
José Antonio Kast
Evelyn Matthei
Cierre de Campañas
hace 18 min
Evacúan dos colegios por procedimiento de Bomberos en La Granja por “emanación de producto desconocido”
hace 30 min
Punya Mishra: “La IA no distingue entre verdad y falsedad, lo que puede ser problemático en el aprendizaje”
hace 31 min
Vallejo carga contra Kast y Kaiser en medio de repliegue electoral de Boric en la recta final
hace 33 min
Mulet confirma citación de comisión revisora de AC contra Pardow para este viernes: votación aún sigue en suspenso
hace 34 min
PDI investiga triple homicidio en Quillota y Fiscalía confirma vínculo por tráfico de drogas
hace 41 min
El impactante derrumbe de un puente de 758 metros de largo en China: lo habían inaugurado este año
