Adulto mayor perdió el control de su vehículo y chocó contra una clínica dental en Limache

El incidente ocurrió durante la tarde de este martes, y según información preliminar, se cree que el conductor de 89 años habría confundido los pedales de su auto al intentar retroceder.

Paula Morales 
Paula Morales

En el registro, se ve el momento exacto en que el automóvil colisiona con la clínica, rompiendo parte de la infraestructura.

Además, se aprecia cómo dos personas se salvan por centímetros de ser atropelladas.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

