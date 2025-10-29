Adulto mayor perdió el control de su vehículo y chocó contra una clínica dental en Limache
El incidente ocurrió durante la tarde de este martes, y según información preliminar, se cree que el conductor de 89 años habría confundido los pedales de su auto al intentar retroceder.
En el registro, se ve el momento exacto en que el automóvil colisiona con la clínica, rompiendo parte de la infraestructura.
Además, se aprecia cómo dos personas se salvan por centímetros de ser atropelladas.
Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.
