Análisis al primer traspié del gabinete de Kast

En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera el analista de Libertad y Desarrollo, Jorge Ramírez, analizó la discusión que se generó por las declaraciones de Mara Sedini, próxima vocera de Gobierno de José Antonio Kast, a propósito de las conversaciones con Trinidad Steinert para asumir como ministra de Seguridad. ¿Por qué el analista considera la polémica como "artificial y cree que no hubo interferencia en la autonomía del Ministerio Público? Todos los detalles en el video.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.