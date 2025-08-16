Inicio
Videos
Angelo Pierattini entrega detalles de su nuevo disco
El músico chileno nos cuenta de su nuevo álbum, que lleva su nombre de título, y que ofrece canciones que recorren espacios como la pérdida de su padre, la traición y la soledad.
Por
Equipo de Culto
16 AGOSTO 2025
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.