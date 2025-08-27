Así es la lujosa mansión donde Travis Kelce le pidió matrimonio a Taylor Swift

Ubicada en Kansas City, la mansión es de 1,580 metros cuadrados, y fue adquirida por Kelce en septiembre de 2022, por la suma de 6 millones de dólares.

Cuenta con seis dormitorios, seis baños, y se encuentra detrás de una entrada cerrada que da a un camino circular.

Incluye una cocina de chef, un comedor formal, una sala multimedia, una bodega y un bar completo.

El patio trasero cuenta con un área de piscia al estilo “Beverly Hills”, además de una segunda cocina, una cancha de tenis, una cascada, un jacuzzi y un campo de minigolf.