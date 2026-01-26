Así fue el momento de la detención de Ángela Vivanco por delitos de cohecho y lavado de activos

La noche de este domingo personal de Carabineros detuvo a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes. Esto tras la orden de detención emitida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de cohecho y lavado de activos en el caso “Muñeca Bielorrusa”.

Cerca de la medianoche Vivanco salió esposada y con sus manos cubiertas por una prenda de ropa junto a dos carabineras para ser trasladada a una dependencia policial.

Durante la jornada de este lunes se llevará a cabo la audiencia de control detención y formalización. La exjueza podría quedar en prisión preventiva e ingresar a la Cárcel de San Miguel.